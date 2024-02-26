Аналитик Пименов заявил о плюсах работы во время учёбы в университете

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Директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов заявил о том, что работа во время учёбы может оказывать позитивное влияние на успеваемость
Подчёркивается, что речь идёт о работе по образованию. Так, по мнению специалиста, студенту может принести огромную пользу практическое применение знаний, полученных в университете. Кроме этого, люди, начинающие работать раньше, имеют высокие шансы раньше получить повышение.
Он отметил, что при совмещении работы и учёбы студенту главное научится грамотно распределять время.
Ранее сообщалось, что студент Коломенского колледжа стал победителем Первенства Московской области по лыжным гонкам.
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«Желательно выбирать работу, которая связана с профильным образованием. Если расписание пар позволяет сочетать работу с учебой, то это будет усиливать компетенции. Работа и учеба — это двойная нагрузка, которая не всегда дается легко», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Пименов.
Ранее сообщалось, что студент Коломенского колледжа стал победителем Первенства Московской области по лыжным гонкам.
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Мелисса Тимофеева