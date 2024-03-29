«Мы забросаем их камнями до смерти»: в Афганистане будут публично убивать женщин за измену

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В Афганистане станут публично забивать женщин камнями до смерти за измену супругу. Об этом заявил верховный лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада. Его слова передает The Telegraph.
«Вы говорите, что это нарушение прав женщин, когда мы забрасываем их камнями до смерти. Но мы скоро введем наказание за супружескую измену. Мы будем бить женщин публично. Мы публично забросаем их камнями до смерти», — обратился мулла к западным чиновникам.
Он утверждает, что талибы защищают права человека «как представители Бога», а западные власти – «как представители дьявола».
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Элина Позднякова