Талибы* опубликовали видео с выжившими после крушения Falcon 10 в Афганистане

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Талибы* опубликовали видеоролик с четырьмя выжившими после крушения бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане.
На кадрах видно, как представители «Талибана»* помогают мужчинам выбраться из вертолёта.
Напомним, 21 декабря частный самолёт Falcon 10 потерпел крушение на северо-востоке Афганистана. Четверо выживших были обнаружены и эвакуированы с места происшествия. Тела ещё двоих погибших, которые являются гражданами России, обнаружили местные спасательные службы в афганских горах.
Причины крушения самолёта пока остаются неизвестными. По информации источника «РЕН ТВ», у судна отказали оба двигателя.
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*Организация, признанная террористической на территории РФ
Напомним, 21 декабря частный самолёт Falcon 10 потерпел крушение на северо-востоке Афганистана. Четверо выживших были обнаружены и эвакуированы с места происшествия. Тела ещё двоих погибших, которые являются гражданами России, обнаружили местные спасательные службы в афганских горах.
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*Организация, признанная террористической на территории РФ
Евгения Парфентьева