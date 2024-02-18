Талибы отказались от участия в организуемой генсеком ООН встрече по Афганистану

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Министерство иностранных дел движения «Талибан» заявило, что не будет присутствовать на встрече, запланированной на воскресенье в столице Катара Дохе под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Талибы считают, что в их отношениях со странами региона достигнут хороший прогресс. Ранее независимые эксперты ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями из Афганистана об арестах женщин за якобы нарушение правил ношения одежды, введенных талибами. Эксперты подчеркнули важность соблюдения Кабулом своих международных обязательств в области прав человека, включая Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
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Александр Климов