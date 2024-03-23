МИД Австрии назвал шокирующим теракт в «Крокус Сити Холле»

Минздрав Московской области опубликовал официальный список пострадавших во время теракта в подмосковном Красногорске в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта 2024 года. Согласно ему, число пострадавших составило 145 человек, среди которых семеро детей.

33 человека были госпитализированы в больницу в Московской области после теракта, среди них есть и один ребёнок.Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».