МИД Австрии назвал шокирующим теракт в «Крокус Сити Холле»

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Министерство иностранных дел Австрии заявило, что шокировано ужасными новостями из России и выразило соболезнования семьям погибших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.
На данный момент более 20 стран осудили теракт в подмосковном «Крокусе». В частности, такие заявления сделали США, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Греция, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Куба, Казахстан, Палестина, Венесуэла, Армения и Азербайджан, ОАЭ, Таджикистан, Испания, Сирия. Также заявления выпустили ООН и Евросоюз.
А во внешнеполитическом ведомстве Германии назвали «ужасными» кадры произошедшего и призвали быстро провести расследование атаки.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил о том, что призывы посольств США и Великобритании не посещать своим гражданам ТЦ в Москве, свидетельствуют о том, что их спецслужбы располагали информацией о возможных терактах.
В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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«Мы, конечно, осуждаем терроризм в любом проявлении», – заявил, в частности, глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил о том, что призывы посольств США и Великобритании не посещать своим гражданам ТЦ в Москве, свидетельствуют о том, что их спецслужбы располагали информацией о возможных терактах.
В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Артем Путинцев