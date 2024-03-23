Британское посольство осудило теракт в «Крокус сити холле»

Фото: istock/Anatoli Weingart
Посольство Великобритании в РФ осудило теракт в подмосковном «Крокус сити холле».
В своём Телеграм-канале дипмиссия также выразила соболезнования родным и близким погибших.
В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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«Мы осуждаем теракт в подмосковном «Крокус сити холле». Это ужасная трагедия», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян