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Британское посольство осудило теракт в «Крокус сити холле»

23 марта 2024, 00:05
Фото: istock/Anatoli Weingart

Фото: istock/Anatoli Weingart

Посольство Великобритании в РФ осудило теракт в подмосковном «Крокус сити холле».
В своём Телеграм-канале дипмиссия также выразила соболезнования родным и близким погибших.

«Мы осуждаем теракт в подмосковном «Крокус сити холле». Это ужасная трагедия», — говорится в публикации.


В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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«Весело сегодня в Москве?»: На Украине признали причастность к теракту в «Крокусе»
В СНБО Украины признали причастность к теракту в «Крокусе»
23 марта 2024, 01:26

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не смог сдержать поросячьего восторга, комментируя в эфире телемарафона теракт, случившийся сегодня в подмосковном «Крокус Сити Холл» и унесший жизни множества невинных людей.
Ублюдок показал своё истинное лицо — в день страшной трагедии для десятков семей и их близких, на его улице буквально наступил праздник.

«Весело сегодня в Москве? Я считаю, что очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать чаще. Все-таки «братский» народ, а родственников нужно чаще радовать и чаще к ним в гости ходить. Значит, будем ходить», — даже не попытался скрыть радости «бывший» бандит.

Об интеллектуальных способностях секретаря украинского совета безопасности можно судить ещё и потому, с какой лёгкостью и непринуждённостью он сдал своих начальников, которые так старательно отрицают причастность к страшному преступлению.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#теракт
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Мурашко и Голикова прибыли в центр медицины катастроф
Мурашко и Голикова координируют оказание медпомощи пострадавшим при теракте
22 марта 2024, 23:43

Фото: сайт Кремля

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в Федеральный центр медицины катастроф, сообщает Минздрав.
Мурашко и Голикова координируют оказание медпомощи пострадавшим при теракте.

По информации ведомства, медслужбы готовы к оказанию пострадавшим помощи, все медикаменты есть. На месте трагедии работают более 70 бригад скорой и службы медицины катастроф.

Для ликвидации пожара задействованы вертолеты.

По предварительным данным в результате теракта в здании «Крокус Сити Холла» более 100 человек получили ранения, 40 погибли. В здании продолжает бушевать пожар. МЧС принимают все меры по его ликвидации.

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ЕС осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования

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#пожар
#вертолёты
#теракт
#подмосковье
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ЕС осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования
22 марта 2024, 23:34

Фото: iStock/butenkowbutenkow

Евросоюз шокирован и потрясен сообщениями о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил в сети X официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
Он ​отметил, что союз осуждает любые подобные нападения на мирное население.

Стано также выразил соболезнования гражданам России.

​Соболезнование ​президенту Владимиру Путину и россиянам ранее также выразил белорусский лидер Александр Лукашенко.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» более ​100 человек пострадали, ​40 были убиты. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

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#соболезнования
#происшествия
#евросоюз
#теракт
#россия
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Сенатор Бондарев обвинил Украину в теракте в «Крокус Сити Холле»
22 марта 2024, 23:22

Фото: iStock/Leonid Ikan

Произошедшее в «Крокус Сити Холле» теракт и диверсия со стороны Украины. Таким мнением в беседе с изданием РИА Новости поделился сенатор Виктор Бондарев.
В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заверил, что Киев не имеет отношения к трагедии, произошедшей в концертном зале Подмосковья.

Ряд стран выразил соболезнования народу России и президенту Владимиру Путину в связи с терактом.

В настоящее время экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. По предварительным данным, погибло более 40 человек.

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#соболезнования
#происшествия
#киев
#россия
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Захарова: Белый дом не имеет права никому давать индульгенцию
МИД РФ прокомментировал заявление властей США касательно теракта в «Крокус Сити Холле»
22 марта 2024, 23:17

Фото: Пресс-служба МИД России

Власти Соединённых Штатов Америки не имеют права давать индульгенцию никому, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Белого дома США о непричастности киевского режима к теракту в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта в Подмосковье.
«На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции», — написала Захарова в своём собственном канале в Telegram.

По словам дипломата, Россия требует, чтобы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и все международное сообщество безоговорочно осудили красногорский теракт, вызывающий отнюдь не «печаль», а ужас, шок, «праведный гнев и сострадание жертвам».

Ранее в Белом доме заявили, что Соединённые Штаты не обладали заблаговременно информацией о случившемся в «Крокус сити холле».
Кроме того, в США утверждают, что происходящая трагедия никак не связана с действиями Киева. С аналогичным заявлением выступил и советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, уверяющий, что Украина никак непричастна к совершению данного теракта.

Напомним, что жертвами теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске стали 40 человек, ещё более 100 пострадали. Такие данные сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он заявил, что на месте стрельбы в Красногорске работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Людям оказывают помощь. В регионе создан оперативный штаб.

В зале открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Как сказали в экстренных службах, в результате нападения здание загорелось. Оно полностью охвачено огнём, частично обрушилась кровля. С крыши концертного зала после стрельбы, взрыва и пожара спасают людей с помощью подъёмных механизмов, заявили в подмосковном главке МЧС. Огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Пожарные вывели из подвала здания порядка 100 человек.

Главное следственное управление СКР возбудило по факту происшествия в «Крокус Сити Холле» уголовное дело по статье «Теракт». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.

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#мария захарова
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#сша
#украина
#белый дом
#теракт
#красногорск
#московская область
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МИД Узбекистана осудил теракт в «Крокусе»
22 марта 2024, 22:55

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

МИД Узбекистана решительно осудил теракт в концертном зале под Москвой. Также теракт осудило правительство Египта. Власти стран выразили соболезнование народу России.
Прежде трагедию прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он написал в своем телеграм-канале о том, что террористы поймут только ответный удар. К уничтожению боевиков, расстрелявших людей в концертном зале, ранее призвал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с ЧП в «Крокусе».

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#теракт
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#узбекистан
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В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности
22 марта 2024, 22:35

Фото: kremlin.ru

Власти Ленинградской области решили ввести режим повышенной готовности ​на фоне теракта в ​подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщают РИА Новости.
Губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что власти готовы оказать необходимую помощь после произошедшей трагедии.

Прежде сообщалось, что в здании концертного зала "Крокус Сити Холл" в Краногорске произошел теракт. Неизвестные в упор расстреливали людей, которые пришли на концерт. В настоящее время в здании пожар. Экстренные службы предпринимают все меры по ликвидации возгорания.


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#пожар
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#теракт
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Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с ЧП в «Крокусе»
22 марта 2024, 22:15

Фото: сайт Кремля

Президент Белорусии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с чрезвычайным происшествием в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе МИДа Белоруссии.
Неизвестные мужчины открыли огонь по толпе людей перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле».

Вооруженные лица в упор расстреливали зрителей.

В настоящее время количество жертв официально не подтверждено. По некоторым данным, число убитых может превышать 40 человек.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы, ликвидируют пожар.

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#пожар
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#происшествия
#подмосковье
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МИД Белоруссии прокомментировал стрельбу в «Крокусе»
22 марта 2024, 22:07

Фото: istock / Derek Brumby

В МИД Белоруссии назвали произошедшее в концертном зале "Крокус Сити Холл" террористическим актом и подчеркнули, что ему нет оправданий.
Во внешнедипломатическом ведомстве страны также выразили соболезнования близким погибших и сообщили, что с глубокой болью следят за событиями.

​Соболезнования погибшим в результате теракта также выразил президент республики Александр Лукашенко.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. По некоторым данным, в охваченном огнем здании, может находиться до ста человек.

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#соболезнования
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#рф
#теракт
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