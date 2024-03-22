ЕС осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования

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Евросоюз шокирован и потрясен сообщениями о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил в сети X официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
Он отметил, что союз осуждает любые подобные нападения на мирное население.
Стано также выразил соболезнования гражданам России.
Соболезнование президенту Владимиру Путину и россиянам ранее также выразил белорусский лидер Александр Лукашенко.
В результате теракта в «Крокус Сити Холле» более 100 человек пострадали, 40 были убиты. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
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Стано также выразил соболезнования гражданам России.
В результате теракта в «Крокус Сити Холле» более 100 человек пострадали, 40 были убиты. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
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Анастасия Хохлова