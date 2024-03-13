МИД РФ не сообщает о причастности Финляндии и Эстонии к атакам БПЛА на Петербург

Фото: сайт Кремля
МИД России не обладает информацией о причастности Финляндии и Эстонии к недавним атакам беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в ходе брифинга 13 марта.
Захарова сообщила, что не располагает информацией о фактах причастности Финляндии и Эстонии к недавним атакам беспилотников по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. При этом дипломат подчеркнула, что не может стопроцентно отрицать подобного проявления от вышеуказанных стран.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге был введен план «Ковёр». Воздушная гавань временно не принимала и не выпускала самолеты. Авиасообщение было приостановлено из соображений безопасности.
В ночь на 12 марта над территорией России было сбито или перехвачено 25 украинских беспилотников. Из них два уничтожили в Московской области и один — в Ленинградской.
План «Ковёр» введён в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
ПВО пресекла атаку 25 БПЛА по объектам в России
Столичный аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы
Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге был введен план «Ковёр». Воздушная гавань временно не принимала и не выпускала самолеты. Авиасообщение было приостановлено из соображений безопасности.
План «Ковёр» введён в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
ПВО пресекла атаку 25 БПЛА по объектам в России
Столичный аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы
Мария Федоровцева