Минувшей ночью российская ПВО пресекла атаку 25 БПЛА по объектам в России

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Минувшей ночью на территории России сбито или перехвачено 25 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 БПЛА по объектам в России», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что два вражеских беспилотника сбили в Московской области, при этом в Ленинградской – один. Еще семь дронов сбито или перехвачено в Белгородской области, в Курской – 11, по одному в Брянской и Тульской областях и два БПЛА – в Орловской области.
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Элина Позднякова