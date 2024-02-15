Мигрантам в Подмосковье разъяснили правила поведения и трудоустройства

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасёв встретился с трудовыми мигрантами в селе Софьино. Как сообщили в пресс-службе ГУРБ, жители Раменского городского округа часто обращались в ведомство с коллективными жалобами на бессистемное проживание иностранцев и ухудшение криминогенной обстановки.
С конца прошлого года вопрос стоит на особом контроле ГУРБ. Карасёв на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым предложил обеспечивать трудовых и мигрантов общежитиями.
На территории Раменского городского округа правоохранители регулярно проводят рейды по выявлению мест незаконного массового проживания иностранных граждан. Карасёв отметил, что важно оставаться в диалоге и провёл несколько встреч с жителями и с иностранцами.
На последней встрече с трудовыми мигрантами к ним обратился муфтий Московской области Дауд хазрат Мухутдинов. Он призвал их контролировать поведение и отношение к окружающим.
Дауд хазрат отметил важность проведения подобных встреч. По его мнению, они помогают построить доверительный диалог с трудовыми мигрантами, оказать им духовную и правовую помощь, содействие в интеграции в российское культурное пространство.
Как отметили в ГУРБ, привлечение иностранных рабочих важно для экономики Подмосковья. Однако трудоустройство приезжих должно быть законным, а условия проживания – организованными
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На территории Раменского городского округа правоохранители регулярно проводят рейды по выявлению мест незаконного массового проживания иностранных граждан. Карасёв отметил, что важно оставаться в диалоге и провёл несколько встреч с жителями и с иностранцами.
«К сожалению, верующие не всегда поступают так, как того требует Ислам. Там, где можно проявить мягкость и уступчивость, проявляются грубость и бестактность. Чем лучше будет нравственная сторона мусульманина, тем лучше у людей будет отношение к нему. Когда кто-нибудь со стороны увидит плохое, сделанное мусульманином, это пятном ляжет на всю умму», – отметил Дауд хазрат.Организаторы встречи ответили на вопросы о трудоустройстве, получении разрешений на временное проживание и вида на жительство, оформлении патента и медицинского страхования, напомнили про основания для выдворения из страны и обязанность соблюдать законы России.
Дауд хазрат отметил важность проведения подобных встреч. По его мнению, они помогают построить доверительный диалог с трудовыми мигрантами, оказать им духовную и правовую помощь, содействие в интеграции в российское культурное пространство.
Как отметили в ГУРБ, привлечение иностранных рабочих важно для экономики Подмосковья. Однако трудоустройство приезжих должно быть законным, а условия проживания – организованными
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Лора Луганская