В Подмосковье задержали мигранта при попытке сбыта около килограмма мефедрона

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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России г.о. Домодедово задержали уроженца ближнего зарубежья при попытке сбыта порядка килограмма мефедрона. Об этом сообщает МВД Медиа в Телеграм-канале.
30-летний мужчина привлек внимание полицейских, после того как вышел из леса с рюкзаком в вечернее время. Увидев сотрудников правоохранительных органов, он ускорил шал и бросил рюкзак на землю. Они остановили мужчину и проверили документы, а также досмотрели оставленную им сумку, в которой нашли два пакета с неизвестным порошком.
В ходе разбирательств задержанный заявил, что выполнял функции курьера за денежное вознаграждение. Он забирал вещество из тайников и раскладывал по указанным координатам.
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Алина Юрчак