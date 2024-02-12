В Росстате оценили миграционный отток из новых регионов России

Автомобильное движение на железнодорожном переезде между остановками 90 км и 95 км у города Куровское Орехово-Зуевского округа закроют на несколько часов в четверг, 15 февраля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

«Переезд будет закрыт с семи утра до 16:00 в связи с ремонтно-путевыми работами. Объехать перекрытый участок можно будет по Шатурскому шоссе», — отмечается в сообщении.



Водителей просят отнестись к работам, направленным на увеличение безопасности движения, с пониманием и учитывать изменение режима проезда при планировании маршрутов.



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