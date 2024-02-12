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В Росстате оценили миграционный отток из новых регионов России

Росстат: чистый миграционный отток из новых регионов составил 87,6 тыс. человек
12 февраля 2024, 11:41
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Росстат оценил миграционный обмен между ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями и другими регионами России. По итогам 2023 года чистый миграционный отток - разница между уехавшими и приехавшими - составил 87,6 тысяч человек. Такие данные приводит аналитическая служба, передает РБК.
Согласно материалам, из 3,229 млн приехавших людей уехало 3,142 млн. Демограф Игорь Ефремов пояснил, что во внутренней миграции продемонстрирован миграционный прирост населения, однако такого быть не должно, так как внутренняя миграция всегда равна нулю.

Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских. Рассказала, что в 2023 году впервые за несколько последних десятилетий показатель чистой внутренней миграции в России начал отличаться от нуля. Таким образом, Росстат стал получать данные о мигрантах, прибывших на новое место жительство от МВД, однако на новых территориях учет еще не налажен.


Уточняется, что чаще всего жители новых регионов переезжают в Краснодарский край или Московскую область. При этом также большинство выбирают Крым и Ростовскую область. Таким образом, согласно полученным данным, совокупный миграционный прирост в России по итогам 11 месяцев достиг 195 тыс. человек. При этом 107,5 тыс. из них пришлись на международную миграцию.

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Из парков Подмосковья за неделю вывезли более 52 тысяч кубометров снега
12 февраля 2024, 11:19

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Более 52 тысяч кубических метров снега вывезли с парковых территорий Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Подмосковья.
«За неделю с 5 по 11 февраля из парков региона было вывезено свыше 52 тысяч кубометров снега. В работах принимали участие 544 человека, было задействовано 155 единиц снегоуборочной техники», — цитируются в сообщении слова главы министерства Михаила Хайкина.
Согласно принятым правилам, в первую очередь снег убирают с центральных парковых аллей, а потом со спортивныъ и детских площадок и с второстепенных дорожек и троп. Все расчищенные поверхности обрабатываются противогололёдными материалами.

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#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
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Ж/д переезд у города Куровское перекроют 15 февраля
12 февраля 2024, 10:40

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Автомобильное движение на железнодорожном переезде между остановками 90 км и 95 км у города Куровское Орехово-Зуевского округа закроют на несколько часов в четверг, 15 февраля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

«Переезд будет закрыт с семи утра до 16:00 в связи с ремонтно-путевыми работами. Объехать перекрытый участок можно будет по Шатурскому шоссе», — отмечается в сообщении.

Водителей просят отнестись к работам, направленным на увеличение безопасности движения, с пониманием и учитывать изменение режима проезда при планировании маршрутов.

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#мжд
#дорога
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Подмосковье снова вошло в топ-3 рейтинга российских регионов по качеству жизни
12 февраля 2024, 10:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область вновь оказалась в числе лидеров в рейтинге по качеству жизни в регионах России, заняв третье место. Как и в прежние годы, на первых двух позициях – Москва и Санкт-Петербург. Замыкают рейтинг Тува, Ингушетия и Еврейская автономная область, свидетельствуют результаты исследования.
Ежегодный, 12-й по счёту, отчёт подготовили аналитики РИА Рейтинг. Он строился на основе комплексного учёта 66 показателей, оценивающих фактическое состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. Учитывались в том числе такие показатели, как уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность, демография, экология и климат, здоровье населения и уровень образования.

Сводный рейтинговый балл у Москвы и Санкт-Петербурга превышает 80 при возможном диапазоне от 1 до 100, а у Московской области вплотную приблизился к этому уровню и составил 79,9. В прошлом году Подмосковье также заняло третье место, однако рейтинговый балл был чуть ниже.

Как отмечают составители рейтинга, эта тройка регионов возглавляет список уже в течение многих лет и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты Федерации.

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#подмосковье
#московская область
#рейтинг
#качество жизни
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В Ленинском округе построили школу на 1100 мест
12 февраля 2024, 09:35

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, построили в жилом комплексе «Бутово Парк 2» на территории Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В новой школе смогут заниматься ученики 44 классов. В здании есть три спортзала и лаборатории для занятий естественными науками и информатикой, а также актовый зал более чем на 400 зрителей. Школа оснащена современным оборудованием», — отмечается в сообщении.
На пришкольной территории построен стадион с футбольным полем и площадкой для волейбола и баскетбола.

Школа возведена на средства застройщика — компании «ПИК» — в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#школа
#ленинский городской округ
#минжилполитики мо
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«Нанимают проституток»: Фанат секс-вечеринок рассказал об ужасах, которые там происходят
Vice: частый гость секс-вечеринок из Британии рассказал об их темной стороне
12 февраля 2024, 07:40

Фото: istock / Dziggyfoto

Любитель секс-вечеринок из Великобритании рассказал о темной стороне таких мероприятий. Об этом мужчина рассказал в беседе с YouTube-каналом издания Vice.
Пожелавший сохранить анонимность великобританец рассказал, что люди не всегда идут на подобные мероприятия по собственном желанию. Бывает так, что партнер уговаривает другого, и в результате это не приносит второму никакого удовольствия. Часто людей вынуждают заниматься сексом, если они этого не желают. Из-за этого некоторые оказываются вовлечены в более извращенные практики, чтобы испытать новые ощущения. Как утверждает британец, это выглядит крайне нездорово со стороны.

Аноним отметил, что неоднократно видел людей, которым в процессе становилось некомфортно, но они ничего не говорили.

Он также заявил, что некоторые свингерские секс-вечеринки запрещают приходить по одному, поэтому мужчины нанимают проституток, чтобы те притворялись их партнерами. Британец пояснил, что такие тусовки, в основном, любят посещать богатые пожилые мужчин, чьи подруги намного моложе.

«На одной из секс-вечеринок несколько лет назад я только закончил заниматься сексом с женщиной, а ее муж все еще занимался сексом с кем-то еще прямо рядом с нами. Я видел, что ей было очень неприятно: она не хотела, чтобы он был с другой женщиной и жаждала, чтобы он прекратил», — вспомнил мужчина.
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#люди
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Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме Минских соглашений
РФ запросила на 12 февраля проведение заседания СБ ООН по Минским соглашениям
12 февраля 2024, 06:46

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия подала запрос о проведении заседания Совета Безопасности ООН по Украине на 12 февраля, когда исполняется годовщина Минских соглашений, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале в Telegram.
По его словам, на заседании будут обсуждаться действия членов Совбеза и вопрос о том, как они влияют на реализацию ключевых задач СБ ООН, в том числе в предотвращении кризисов и конфликтов.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что в ситуации с Минскими соглашениями Россию «просто водили за нос».

В сентябре 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада, виновные в развале Минских соглашений, также несут ответственность за конфликт на Украине.

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Западные фармкомпании испытывали препараты на жителях Мариуполя
Западные фармкомпании испытывали препараты на пациентах больницы в Мариуполе
12 февраля 2024, 06:33

Фото: iStock/gorodenkoff

В Мариуполе были проведены испытания медикаментов на людях, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующие документы, обнаруженные в подвале одной из местных больниц во время ее реконструкции.
По данным издания, речь идет о тестировании препаратов на пациентах психиатрического отделения больницы с 2008 по 2016 годы при участии украинских чиновников.

Названия препаратов в документах не указаны, однако эффективность их воздействия на пациентов оценивалась по критериям Американской коллегии ревматологов (ACR).

В документах также упоминаются несколько зарубежных фармацевтических компаний.

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#сша
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#рф
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В Госдуме предложили провести в школах День начала СВО
В Госдуме предложили 24 февраля провести в школах День начала СВО
12 февраля 2024, 06:18

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Предложение организовать мероприятия в российских школах, посвященные спецоперациям, было выдвинуто в Госдуме на заседании 24 февраля.
Инициативу предложила первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова, сообщает ТАСС.

По словам депутата, Министерству просвещения России предлагается разработать программу общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции.ъ

Парламентарий подчеркнула, что спецоперация является значимым событием в современной истории России.

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В Росавиации прошли обыски из-за вывоза бортов за рубеж
В Росавиации прошли обыски из-за вывоза около 60 бортов за рубеж
12 февраля 2024, 05:49

Фото: iStock/Nimdamer

Обыски были проведены Федеральной службой безопасности (ФСБ) в Центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве в рамках уголовных дел о незаконном выводе почти 60 гражданских самолетов и вертолетов из-под юрисдикции России. Об этом информирует издание «Известия».
Согласно данным публикации, начиная с марта 2022 года, указанные воздушные суда были проданы, в том числе в недружественные страны.

В дальнейшем три вертолета были задействованы в специальной военной операции на стороне противника, а самолеты Ил-76 использовались для перевозки грузов с отключенными идентификационными приборами, что мешало отслеживанию их маршрутов.

На месте проведения обыска сотрудники ФСБ и МВД изымали документы из кабинетов двух чиновников агентства.

По части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») возбуждены уголовные дела в отношении Кристины Бывалиной, ее бывшего заместителя Анны Жильцовой, уволенной в июне 2023 года, а также Петра Козырева.

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