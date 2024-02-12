В Росстате оценили миграционный отток из новых регионов России

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Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских. Рассказала, что в 2023 году впервые за несколько последних десятилетий показатель чистой внутренней миграции в России начал отличаться от нуля. Таким образом, Росстат стал получать данные о мигрантах, прибывших на новое место жительство от МВД, однако на новых территориях учет еще не налажен.
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