Президент России посмертно наградил званием Героя России генерал-майора Фролова

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Президент России Владимир Путин посмертно наградил званием Героя России генерал-майора Владимира Фролова. Об этом пишет телеграм-канал «Жога».
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин решил наградить погибшего из-за теракта военного корреспондента Владлена Татарского орденом Мужества посмертно. Татарский получил награду за мужество и отвагу, которые ему удалось проявить в процессе исполнения своего профессионального долга.
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