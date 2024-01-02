Синоптик Шувалов сделал неожиданный прогноз погоды в праздничную неделю

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столице в праздничную неделю. Об этом сообщает RT.
Шувалов отметил, что россиян ждет усиление морозной погоды. Эксперт также не исключил высокого атмосферного давления, которое продлится вплоть до 4 января.
Шувалов добавил, что эта неделя является очень холодной для Москвы и Московской области. На крайнем юге Подмосковья ожидается небольшой снег.
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«Циклон, который скользит к югу, убежит дальше на восток, и погода станет более малооблачной. Естественно, морозы начнут усиливаться, особенно в ночные часы. Температура будет уже приближаться от -20 к -30 °С», — цитирует синоптика RT.
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Екатерина Коршунова