Мигрантов в России призовут не свистеть и не шептаться на родном языке

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Новый адаптационный курс для трудовых мигрантов, который разработало Федеральное агентство по делам национальностей, представляет собой 70-минутную лекцию, за время которой иностранцы должны узнать все необходимое о миграционном и трудовом законодательстве РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Уточняется, что курс разделен на четыре блока. В рамках данного курса иностранцам подробно расскажут о порядке их въезда и пребывания в России, правилах оформления патента и заключения трудового договора.
Мигрантов проинформируют о том, что в России себя необходимо вести «так, как принято в стране». В процессе лекции будет выделена необходимость знания русского языка.
Лекторы курса подчеркнут, что обращения «брат» или «сестра» не подходят для общения с людьми, которые не являются родственниками или близкими знакомыми иностранцев. Мигрантам также напомнят, что РФ является светским государством, однако в стране не принято публично показывать отношение к какой-либо религии, в особенности совершать религиозные обряды на улице и проводить в общественных местах намаз.
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Мигрантов проинформируют о том, что в России себя необходимо вести «так, как принято в стране». В процессе лекции будет выделена необходимость знания русского языка.
Лекторы курса подчеркнут, что обращения «брат» или «сестра» не подходят для общения с людьми, которые не являются родственниками или близкими знакомыми иностранцев. Мигрантам также напомнят, что РФ является светским государством, однако в стране не принято публично показывать отношение к какой-либо религии, в особенности совершать религиозные обряды на улице и проводить в общественных местах намаз.
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Екатерина Коршунова