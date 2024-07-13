Мигранты-строители снесли мужчину на газели и избили его в Москве — видео

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Мужчину сначала сбили на газели, а затем избили, не пожелав обращаться в органы, мигранты-строители в столичных Раменках. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Readovka.
Уточняется, что иностранцы стали бить потерпевшего после его попытки вызвать сотрудников Госавтоинспекции. Сначала несчастного опрокинули на спину, а после ударили головой об асфальт со всей силы.
Нападавших оттащили обычные прохожие, вызвав медиков. Те подтвердили, что мужчина изрядно пострадал из-за произошедшего. Со слов местных, там, где случилась авария, постоянно проезжают рабочие. Жители боятся, что избиения станут повседневностью.
Ранее сообщалось, что житель Мордовии ударил женщину по голове в Москве. Подробности в материале «Радио 1».
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Нападавших оттащили обычные прохожие, вызвав медиков. Те подтвердили, что мужчина изрядно пострадал из-за произошедшего. Со слов местных, там, где случилась авария, постоянно проезжают рабочие. Жители боятся, что избиения станут повседневностью.
Ранее сообщалось, что житель Мордовии ударил женщину по голове в Москве. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов