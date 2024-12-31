Миллиардер Бутерин пожертвовал бегемотихе Му-Денг $293 тысячи и «удочерил» её

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Канадский криптомиллиардер, основатель криптовалюты Ethereum стал «приемным отцом» бегемотихи Му-Денг. Для этого он сделал щедрое пожертвование на её содержание в тайском зоопарке Као-Кхео.
Как сообщает газета The New York Post, предприниматель перечислил учреждению 293 тысячи долларов. Бутерин был в Таиланде в прошлом году. Там он познакомился с пятимесячной Му-Денг, чьё имя переводится как «прыгающий поросёнок». Животное очаровало бизнесмена. Кроме того, он был впечатлён заботой о животных в Таиланде.
Вместе с деньгами Бутерин направил письмо директору зоопарка Као-Кхео. В послании он написал, что с нетерпением ждёт новой встречи с Му-Денг и пожелал долгих лет жизни и процветания ей и всем обитателям зоопарка.
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Александр Бойцов