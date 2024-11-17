В Московском зоопарке появились на свет шесть детёнышей анисового питона

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В Московском зоопарке появились на свет шесть змеёнышей редкого аметистового питона. Это самая крупная змея Австралии и Новой Гвинеи, занесённая в Международную Красную книгу.
Длина взрослой особи этой рептилии может достигать шести метров, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы. Змея по достижении определённого возраста приобретает постоянный песочный цвет с тёмными полосами, имеющими синеватый отлив. Пол змеёнышей пока неизвестен — специалисты-зоологи определят его, когда пройдёт первая линька.
Аметистовые питоны, как и другие змеи этого вида, не ядовиты. В природной среде эти рептилии большую часть времени проводят на деревьях. Питаются птицами и древесными животными. Во время охоты используют не только зрение, но и органы термолокации, которые находятся на конце морды. Интересно, что эти змеи могут менять температуру тела. Например, самуа во время высиживания яиц может поднимать её на пять-семь градусов.
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Александр Бойцов