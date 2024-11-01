В зоопарке Москвы появился на свет беличий саймири

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В Московском зоопарке 10 сентября родился детёныш беличьего саймири — обезьяны из тропических лесов Южной Америки, сообщает mos.ru.
После появления на свет самка обезьяны носит детёныша на спине и кормит молоком. Пол животного пока неизвестен, поскольку зоологи не хотят прикасаться к маленькой обезьяне, чтобы не подвергать её стрессу.
При рождении детёныш весил всего 100 грамм — весь взрослых особей обычно составляет от 600 грамм до 1,1 килограмма. Малыша уже можно увидеть в зоопарке. Его папа — самец Кай, а мама — самка Герда. У новорождённого детёныша также есть четырёхлетняя сестра Тутси.
В Московском зоопарке беличьи саймири поселились в конце 90-х годов. В то время после серьёзной реконструкции на новой территории открылся павильон «Приматы». С того времени состав групп этих животных менялся, некоторых животных могли видеть посетители, другие особи жили во внутренних помещениях. Самки приносят потомство раз в несколько лет. Каждое появление на свет детёныша — большое событие для зоопарка.
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При рождении детёныш весил всего 100 грамм — весь взрослых особей обычно составляет от 600 грамм до 1,1 килограмма. Малыша уже можно увидеть в зоопарке. Его папа — самец Кай, а мама — самка Герда. У новорождённого детёныша также есть четырёхлетняя сестра Тутси.
«У саймири о потомстве заботятся обычно самки. Когда малыш спустится со спины мамы, Герде будут помогать другие «тетушки», а также подросшая Тутси», — отмечает генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В Московском зоопарке беличьи саймири поселились в конце 90-х годов. В то время после серьёзной реконструкции на новой территории открылся павильон «Приматы». С того времени состав групп этих животных менялся, некоторых животных могли видеть посетители, другие особи жили во внутренних помещениях. Самки приносят потомство раз в несколько лет. Каждое появление на свет детёныша — большое событие для зоопарка.
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Ольга Енгалычева