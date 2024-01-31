Миллиардер Рыболовлев проиграл суд Sotheby's

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Миллиардер Дмитрий Рыболовлев потерпел поражение в гражданском суде по делу против аукционного дома Sotheby’s, в котором он обвинял компанию в том, что та содействовала завышению цен на произведения искусства, приобретенные им ранее, сообщает CNBC.
Российский миллиардер проиграл иск в федеральном суде Нью-Йорка, в котором он обвинял Sotheby’s в помощи арт-дилеру в мошенничестве по отношению к нему. Присяжные приняли решение в пользу Sotheby’s по всем пунктам, предъявленным Рыболовлевым в гражданском иске. Дело касалось покупок, превышающих сто миллионов долларов, которые Рыболовлев осуществил через посредника по приобретению произведений искусства Ива Бувье.
Уже в 2018 году Рыболовлев подал иск против Sotheby’s, обвиняя аукционный дом в причастности к махинациям с ценами на искусство. Этот иск был связан с долгосрочным конфликтом миллиардера с швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, который содействовал Рыболовлеву в приобретении 38 произведений известных художников.
Иск утверждал, что Sotheby’s знал реальные цены на некоторые работы и участвовал в почти трети всех сделок по их продаже. Рыболовлев также утверждал, что Sotheby’s оказал существенную поддержку Бувье при покупке им 15 произведений искусства, за которые он заплатил более миллиарда долларов, что на сотни миллионов превышает сумму, выплаченную Бувье.
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Уже в 2018 году Рыболовлев подал иск против Sotheby’s, обвиняя аукционный дом в причастности к махинациям с ценами на искусство. Этот иск был связан с долгосрочным конфликтом миллиардера с швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, который содействовал Рыболовлеву в приобретении 38 произведений известных художников.
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Артем Кузьмин