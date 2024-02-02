Миллиардер из США Тиль профинансирует «Олимпиаду на стероидах»

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Миллиардер из США Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах» (Enhanced Games), об этом пишет американское издание The New York Post.
«Люди должны иметь возможность делать выбор относительно своего тела, и никто — будь то спортивная федерация или правительство — не должен указывать им, что с этим делать», - описал философию предстоящих соревнований специализирующийся на различных медикаментах доктор Арон Д'Суза.
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