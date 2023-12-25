Визитку Путина продали за два миллиона рублей

Фото: сайт Кремля
На аукционе была выставлена визитная карточка, принадлежавшая президенту России Владимиру Путину. Петербургский аукционный дом на своем сайте подтвердил продажу этого предмета.
В декабре 2020 года похожий лот был выставлен на продажу в интернете — фотография с автографом, где Путин запечатлен вместе с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой. Цена каждого лота составляла полмиллиона рублей.
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Артем Кузьмин