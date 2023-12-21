Милонов о вечеринке Ивлеевой: «Обезьяны ведут себя более прилично»

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Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов прокомментировал скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой с полуголыми звёздами шоу-бизнеса в клубе «Мутабор».
Он отметил, что все участники тусовки были похожи на животных.
Он отметил, что всем участникам этой вечеринки нужен некий карантин, однако усомнился в том, что им будет грозить уголовное преследование.
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«У меня ощущение, что стадо обезьян ограбило ювелирный магазин и магазин нижнего белья, нацепили на себя как могли и бегают в стаде, тусуются, друг друга фотографируют, и им радостно. На самом деле так мерзко от этого, особенно при том, в какое время живём. Представляю, как мобилизованные и страдающие от боевых действий люди, как им тяжело это видеть. Обезьяны ведут себя гораздо более прилично. Худшее проявление, которое может быть, абсолютно мерзкое и гадкое», — заявил в беседе с NEWS.ru Милонов.
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Мелисса Тимофеева