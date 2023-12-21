Российские военные в зоне СВО призвали проверить развратную вечеринку Ивлеевой

При подготовке к главной праздничной ночи года, важно помнить не только о красоте новогоднего декора, но и о его опасности. Сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова в эфире «Радио 1» напомнила оп правилах безопасности при подготовке к Новому году.