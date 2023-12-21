Российские военные в зоне СВО призвали проверить развратную вечеринку Ивлеевой

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Российские военные, находящиеся в зоне спецоперации поддержали инициативу общественников проверить Настю Ивлееву, которая организовала скандальную «голую» вечеринку, где собрались многие звезды российской эстрады в полуголом виде.
Бойцы с Артёмовского направления отметили, что пока звезды российской эстрады творят разврат в столичных клубах, они защищают родину, и многие гибнут в зоне боевых действий.
Они также добавили, что минувшей ночью, пока столичная элита развлекалась, добровольцы СВО взяли в плен восемь украинских боевиков, еще 18 человек ликвидировали.
Напомним, общественники попросили проверить «голую вечеринку» с участием многих звёзд, которая прошла в столичном клубе «Мутабор». Нестандартное мероприятие устроила блогер и телеведущая Настя Ивлеева. На вечеринке отметились как звёзды сцены первой величины типа Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и Димы Билана, так и малоизвестные рэперы, у которых из одежды были только носок на причинном месте или очки на переносице. Не могла не посетить подобное мероприятие и Ксения Собчак. Дресс-код был обозначен на приглашениях как almost naked («почти голый»). Приглашения же получила вся светская Москвы.
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Они также добавили, что минувшей ночью, пока столичная элита развлекалась, добровольцы СВО взяли в плен восемь украинских боевиков, еще 18 человек ликвидировали.
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Элина Позднякова