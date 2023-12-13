Милонов предложил ограничить максимальную цену на такси в непогоду

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой ограничить максимальную стоимость такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий.
Он пояснил, что в осенне-зимний период во многих регионах страны наблюдаются обильные осадки и неблагоприятные погодные условия, из-за чего цены на такси иногда составляют по несколько тысяч рублей. Это приводит людей в шок и многим такой транспорт становится не по карману, хотя такси уже давно перестало считаться роскошью.
Ранее москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом для поездок по Москве из-за снегопада.
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«Прошу рассмотреть вопрос о введении ограничения максимальной стоимости пользования услугами аккредитованных перевозчиков такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий. Такие меры не будут противоречить рыночным принципам ценообразования», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра транспорта России Виталия Савельева.
«В городе идёт снег – дорожная ситуация в городе стабильная, городской транспорт работает штатно. Автомобилисты едут медленнее и внимательнее со средней скоростью – 22 км/ч. <...> В течение дня рекомендуем использовать городской транспорт – МЦК, МЦД, метро. А наземный транспорт (автобусы и такси) быстрее передвигается по выделенным полосам», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
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Мелисса Тимофеева