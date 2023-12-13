В Московской области выявили 3,2 тысячи нелегальных перевозчиков такси

Фото: Минтранс МО
С начало года в Подмосковье зафиксировали 3,2 тысячи нелегальных перевозчиков такси. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сотрудники Минтранса Подмосковья совместно с правоохранительными органами подвели итоги рейдов по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков такси за 2023 год.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в Подмосковье официально числится более 100 тысяч автомобилей и более 37 тысяч перевозчиков.
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«С начала 2023 года было проверено более 25 тысяч автомобилей такси, из них порядка 3,2 тысяч водителей осуществляли таксомоторные перевозки без соответствующего разрешения.<…> В отношении водителей было составлено более 15 тысяч административных материалов. Местами притяжения для нелегалов традиционно остаются аэропорты и автовокзалы, также остановки общественного транспорта рядом с ж/д и метро станциями <…>» — поделился министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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Мира Полтева