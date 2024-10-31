Милонов предложил проверить пропаганду культа Хеллоуина в России

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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал правоохранительные органы провести проверку по поводу насаждения культа Хеллоуина в России.
«До моего сведения доходят факты празднования в России Хеллоуина. Эти мероприятия носят характер религиозно-оккультных мероприятий, целью которых является отвращение наших сограждан от традиционных религиозных верований и насаждение мракобесных суеверий. Прошу изучить феномен и провести проверку насаждения культа Хеллоуина в нашей стране. Может быть, за этим «праздником» стоят более серьёзные деструктивные силы», — приводит RT текст обращения Милонова на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
До этого Виталий Милонов заявил о том, что показателем благополучности регионов России является KPI по рождаемости.
«Когда недавно вводили KPI по рождаемости для регионов, я подумал, что это и есть основной показатель благополучия в регионе и можно другие не использовать. Если в регионе небезопасно жить, то никто не будет семьи заводить. Если там плохая экономика, никто не будет оставаться и принимать решение заводить детей. Семья, дети – это и есть индикатор состояния общества», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на «Москву 24» слова Милонова.
Ранее Виталий Милонов выступил против идеи ограничения продажи алкогольных напитков в России, поскольку считает, что человек должен самостоятельно и добровольно прийти к отказу от спиртного, а не по принуждению государства.
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