Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Милонов предложил проверить пропаганду культа Хеллоуина в России

Милонов предложил проверить пропаганду культа Хеллоуина в России

Фото: iStock/RomoloTavani

Фото: iStock/RomoloTavani

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал правоохранительные органы провести проверку по поводу насаждения культа Хеллоуина в России.
«До моего сведения доходят факты празднования в России Хеллоуина. Эти мероприятия носят характер религиозно-оккультных мероприятий, целью которых является отвращение наших сограждан от традиционных религиозных верований и насаждение мракобесных суеверий. Прошу изучить феномен и провести проверку насаждения культа Хеллоуина в нашей стране. Может быть, за этим «праздником» стоят более серьёзные деструктивные силы», — приводит RT текст обращения Милонова на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

До этого Виталий Милонов заявил о том, что показателем благополучности регионов России является KPI по рождаемости.



«Когда недавно вводили KPI по рождаемости для регионов, я подумал, что это и есть основной показатель благополучия в регионе и можно другие не использовать. Если в регионе небезопасно жить, то никто не будет семьи заводить. Если там плохая экономика, никто не будет оставаться и принимать решение заводить детей. Семья, дети – это и есть индикатор состояния общества», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на «Москву 24» слова Милонова.

Ранее Виталий Милонов выступил против идеи ограничения продажи алкогольных напитков в России, поскольку считает, что человек должен самостоятельно и добровольно прийти к отказу от спиртного, а не по принуждению государства.

Читайте также:

Милонов выступил против ограничения продажи алкоголя в РФ

«Нарядил ребенка в костюм кровавого диктатора»: В Крыму осудили Блинкена

«Сладость или гадость?»: Блинкен на Хэллоуин нарядил детей в костюмы Украины и Зеленского
#экономика
#дети
#семья
#обращения
#мероприятия
#человек
#виталий милонов
#праздники
#ценности
Климатолог Киселев объяснил увеличение количества ураганов
31 октября 2024, 15:51

Фото: iStock/SingerGM

Климатолог и ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что количество ураганов как в мире, так и в России, в частности увеличилось из-за гидрологического цикла и ветровых нагрузках.
Также существенно влияет на учащение ураганов и глобальное потепление, добавил специалист.

«Я посчитал, что за первые 20 лет XXI века на территории России в среднем таких опасных явлений, наносящих ущерб, было 371 случай в год. То есть ежедневно на территории РФ в какой-то точке страны происходило такое событие. Просто не всем, кто находится не в эпицентре такого явления, это заметно», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Киселев.

До этого учёные из Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» в Севастополе установили, что мидии способны продержаться в воде, насыщенной углекислым газом, без вреда для организма до шести дней. После этого сроках в их организме начинаются патологические процессы.

«Важно проводить мониторинг изменений кислотности и содержания растворённого кислорода как в местах естественного обитания моллюсков, так и на марикультурных фермах, где выращивают двустворчатых моллюсков», — отметила в беседе с RT кандидат биологических наук руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ Александра Андреева.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане сформировался новый ураган под названием «Оскар».

Читайте также:

В Атлантическом океане сформировался новый ураган

Спасатели в США сбежали от вооруженных ополченцев

В США рассказали о новой угрозе от урагана «Милтон»
#ученые
#ран
#страны
#мониторинг
#рф
#погода
#природа
#животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире можно посетить занятия по астрономии в планетарии
31 октября 2024, 14:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В центре дополнительного образования Кашире уже много лет успешно работает планетарий, в котором взрослые и дети могут познакомиться с тайнами Вселенной, изучить движение небесных тел и космические явления. Планетарий был основан в 2003 году благодаря инициативе директора Каширского филиала Российского фонда культуры Галины Власенко, сообщает пресс-служба администрации.
На сегодняшний день планетарий посещают более тысячи человек в год. Для тех, кто интересуется астрономией и никогда раньше не посещал планетарии, здесь проводятся платные экскурсии. Семейные сеансы также очень популярны.

В центре дополнительного образования работает кружок «Юный астроном». В его работе используются различные инструменты: оптические приборы (призмы, спектрометры, линзы, телескопы), разнообразные карты и много познавательной литературы. Кроме того, проводятся интересные игры для детей.

Планетарий расположен по адресу: Советский проспект, дом 5.

Контактный телефон: 8 (496) 692-07-56. Возрастное ограничение: от 5 до 18 лет.

Читайте также:

Спортсмены из Каширы приняли участие в турнире по панкратиону

Этап Олимпиады по избирательному законодательству собрал 193 школьника Каширы

Ансамбль «Журавушка» из Каширы принял участие в конкурсе «Когда поёт душа народа»
#планетарий
#экскурсии
#кашира
#подмосковье
#астрономия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутаты Мособлдумы объединили Дзержинский и Люберцы в один городской округ
31 октября 2024, 14:43

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Подмосковные городские округа Дзержинский и Люберцы станут одним муниципалитетом. Соответствующий закон приняли депутаты в ходе 96-го заседания Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
С инициативой об объединении выступил Совет депутатов Дзержинского, а депутаты Люберец поддержали её. Как сказал на заседании глава Дзержинского Андроник Пак, подмосковная практика показала положительный эффект от объединения городских округов.
«Консолидированный бюджет составит 12,8 млрд рублей. Объединение бюджета даст возможность более эффективно распределять средства по государственным и муниципальным программам, оперативно решать вопросы благоустройства, ЖКХ, строительства и ремонта дорог, расселения ветхого жилья, открытия новых объектов социальной инфраструктуры», – пояснил Пак.
Он добавил, что положительные перспективы очевидны и в муниципальном управлении. Объединение городских округов создаст единую административную структуру.

При этом регистрация останется прежней – менять документы жителям не понадобится.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв внёс проект трёхлетнего бюджета Подмосковья в Мособлдуму

Названы законопроекты, которые Мособлдума примет до конца года

Зарплату рабочим подмосковных госучреждений повысят на 8%
#андроник пак
#мособлдума
#депутаты
#дзержинский
#люберцы
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шри-Ланка объявила о депортации россиян с просроченными визами
Посол Джагарян: проживающих на Шри-Ланке без визы россиян депортируют в ноябре
31 октября 2024, 14:31

Фото: iStock/FTiare

Супружеская пара, последний год проживающая на Шри-Ланке без виз, 5 ноября будет выслана в Тюмень. Арест пары был произведен 26 октября, после чего суд вынес решение об их задержании и помещении в СИЗО.
Россияне были взяты под стражу за нарушение местного меграционного законодательства, которое запрещает жить в стране без действующих виз.

«Посольству удалось добиться их перевода в центр депортации в Коломбо. Оттуда они будут доставлены в международный аэропорт Матталы, из которого 5 ноября должны вылететь в Тюмень», — говорит о будущем супружеской пары посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян.

Посольство России следит не только за депортацией, но также принимает участие в обеспечении комфортных условий содержания россиян, которых задержали на территории Шри-Ланки.

Читайте также:

Госдума расширит перечень нарушений, за которые предусмотрена депортация

Активист Букайн заявил о предвзятости латвийских судов к русским

В РФ захотели выдворять мигрантов за пропаганду идеологии чайлдфри
#суд
#арест
#нарушение
#сизо
#посольство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области в рамках национального проекта «Образование» построят 18 школ
31 октября 2024, 14:15

Фото: Министерство экономики и финансов Московской области

Количество учеников в Московской области продолжает расти каждый год: в 2024 году за парты сели 1,1 миллиона детей. Региону важно поддерживать высокие темпы строительства образовательных учреждений. В тринадцати городских округах в рамках национального проекта «Образование» в Московской области в 2024 году в эксплуатацию ввели 14 школ на 14,6 тысяч мест. До конца года планируется построить ещё 4 школы на 3,9 тысяч мест, сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.
За последние шесть лет в рамках национального проекта «Образование» было построено 151 школа на более чем 108 тысяч мест и отремонтировано 64 школы.

В текущем году открыли 73 центра естественно-научного и технологического образования «Точки роста», а с 2019 года их общее количество достигло 505.

Кроме того, в этом году были запущены два детских технопарка «Кванториум» и центр цифрового образования детей «IT-клуб».

Читайте также:

Новую школу в Лосино-Петровском украсят оранжевые V-образные колонны

В Балашихе 31 октября пройдёт церемония открытия Единой школьной лиги

Готовность капремонта центра детского творчества в Куровском превысила 55%
#школа
#образование
#кванториум
#it
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Студенты филиалов ГСГУ рассказали школьникам о профессии учителя
31 октября 2024, 13:41

Фото: Министерство образования Московской области

В рамках федерального проекта «Билет в будущее» два филиала Государственного социально-гуманитарного университета — Егорьевский колледж педагогики и искусства и Зарайский педагогический колледж — провели для учащихся мастер-классы по педагогическим специальностям, сообщает Министерство образования Московской области.
Студенты педагогических специальностей подготовили для школьников насыщенную программу. В Егорьевске учащиеся познакомились с такими специальностями, как педагог-организатор, педагог изобразительного искусства, педагог музыки, воспитатель дошкольных учреждений и с профессиями учителя начальных классов и учителя физической культуры. Школьники посетили мастер-классы, где смогли попробовать себя в роли педагогов.

В Зарайском колледже ученики попробовали себя в роли учителей физкультуры. Студенты организовали для школьников активные занятия, чтобы помочь им оценить свои физические способности и потенциал.

«Проект “Билет в будущее” помогает детям определиться с выбором образовательного учреждения и будущей профессии. Нашей фишкой стали профессиональные пробы: преподаватели проводят своеобразный “кастинг”, дают экспертные советы и помогают каждому участнику раскрыть свой талант», — рассказала директор егорьевского колледжа Рузанна Сафонова.
Читайте также:

Школьники Каширы обсудили на уроке российское гостеприимство

Серпуховских школьников познакомили с профессией слесаря

Для школьников из Звенигорода провели занятие по профессиям в сфере туризма
#педагог
#студенты
#школьники
#учителя
#профессии
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы результаты национального проекта «Экология»
31 октября 2024, 13:19

Фото: Министерство экономики и финансов Московской области

В 2024 году в Подмосковье успешно завершена рекультивация трёх крупных мусорных полигонов — «Егорьевский», «Воловичи» и «Сафоново», а также ликвидирована несанкционированная свалка в городе Шатура. Мероприятия проводились в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.
На всех объектах проведены работы по изоляции отходов от окружающей среды и предотвращению загрязнения почвы и грунтовых вод.

До конца года планируется завершить рекультивацию ещё трёх полигонов — «Непейно» (Дмитровский район), «Шатурский» (Шатурский район) и «Лесная» (Серпуховский район). Кроме того, будут устранены две несанкционированные свалки в городах Химки и Долгопрудный.

На реализацию мероприятий национального проекта «Экология» в 2024 году предусмотрено 10 миллиардов рублей, из которых 5 миллиардов — средства федерального бюджета.

Читайте также:

В Кашире 2 ноября пройдёт экологическая акция «Чистый лес»

Жители Московской области могут поучаствовать в акциях по раздельному сбору вторсырья

В Министерстве рассказали почему важно сортировать отходы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
АНО «Диалог» создает Международную ассоциацию по фактчекингу
31 октября 2024, 13:13

Фото: iStock/Be-Art

АНО «Диалог» создает Международную ассоциацию по фактчекингу. Об этом заявил генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак на встрече с журналистами в офисе организации.
По словам гендиректора, в среду, 20 ноября, в Москве состоится ежегодный форум по борьбе с фейками. На нем будет представлен меморандум, а также первые партнеры-участники ассоциации.

Табак отметил, что цель данной ассоциации заключается в создании сервиса, который позволит опровергать фейковую информацию. Уточняется, что его разработка будет происходить совместно с дружественными государствами и иными организациями, разделяющими взгляды и ценности АНО «Диалог».

Читайте также:

АНО «Диалог» обвиняет ФБР в фейках и подает иск в американский суд

«Россия — страна возможностей» подвела итоги заявочной кампании конкурса «Наставничество»

В Балашихе 31 октября пройдёт церемония открытия Единой школьной лиги
#россия
#ценности
#итоги
#форум
#фейки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире построили новую блочно-модульную котельную
31 октября 2024, 12:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Кашире в этом году в рамках региональной государственной программы теплоэнергетики была построена современная блочно-модульная котельная мощностью 2 МВт на улице Стрелецкая. 12 октября источник теплоснабжения был запущен и начал обеспечивать теплом и горячей водой 14 многоквартирных домов и один социальный объект, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Кроме того, в округе планируется реализация долгосрочной программы модернизации теплоснабжающей системы. За период с 2024 по 2028 год будет проведено 30 мероприятий на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

В 2025 году проведут масштабные работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству более 36 километров тепловых сетей.

Помимо этого, в следующем году в Кашире планируется построить ещё три современные блочно-модульные котельные.

«Ключевая цель проводимых мероприятий – значительно сократить износ коммунальной инфраструктуры, повысить качество и надёжность подачи тепла и горячей воды нашим жителям, снизить риск возникновения аварийных ситуаций, особенно в холодное время года», — сообщила начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Ольга Молодая.
Читайте также:

​Сотрудники МБУ «Благоустройство» в Кашире обеспечивают безопасность на детских площадках

В парке Каширы отпразднуют День народного единства

В Кашире 2 ноября пройдёт экологическая акция «Чистый лес»
#экологическая капитальный ремонт
#кашира
#подмосковье
#теплоснабжение
#котельная
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников