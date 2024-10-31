Милонов предложил проверить пропаганду культа Хеллоуина в России

Количество учеников в Московской области продолжает расти каждый год: в 2024 году за парты сели 1,1 миллиона детей. Региону важно поддерживать высокие темпы строительства образовательных учреждений. В тринадцати городских округах в рамках национального проекта «Образование» в Московской области в 2024 году в эксплуатацию ввели 14 школ на 14,6 тысяч мест. До конца года планируется построить ещё 4 школы на 3,9 тысяч мест, сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.