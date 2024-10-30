Милонов выступил против ограничения продажи алкоголя в РФ

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Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов выступил против идеи ограничения продажи алкогольных напитков в России, поскольку считает. Что человек должен самостоятельно и добровольно прийти к отказу от спиртного, а не по принуждению государства.
«Я сам не пью и всем советую не пускать алкоголь в свою жизнь. Но мой отказ от алкоголя произошел не от запрета, а от моего добровольного стремления избавить жизнь от этой дряни. Не думаю, что если мы резко что-то запретим, то люди внезапно осознают пагубность водки или пивного пойла. Скорее мы столкнемся с непониманием и агрессией», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.
О вреде ограничений продажи алкоголя высказался также и зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, такие меры могут привести к скупке гражданами контрафактного спиртного.
«В истории нашей страны уже была борьба с алкогольной зависимостью. Но это ни к чему не привело. Первопричина в том, что не хватает другого досуга. Особенно это касается сельских поселений и небольших городов. Должно появляться как можно больше общественных пространств, парков, тренажерных залов, различных площадок. Все сделать для того, чтобы человеку было чем заняться», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Леонов.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил начать постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в будние и в выходные дни в России.
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