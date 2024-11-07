Минчистоты проверило более 27 тыс. подмосковных домов на наличие тепла

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковные управляющие компании с начала октября около 19 тыс. раз обеспечили работоспособность завоздушенных систем отопления в многоквартирных домах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Завоздушивание системы отопления – процесс, препятствующий равномерному горячему водоснабжению и прогреву отопительных приборов в квартирах из-за сгустков воздуха. Инспекторский состав ведомства лично проверил более 27 тыс. домов на наличие тепла жилых помещениях», – сказали в пресс-службе.Жителям напомнили, что, если не во всех квартирах МКД есть отопление, следует обратиться в управляющую компанию или оставить заявку в Единую диспетчерскую службу Подмосковья. Также нужно предоставить доступ в квартиру специалисту управляющей компании для проведения развоздушивания.
По итогам работ требуется подписать подготовленный УК акт об устранении нарушения в содержании отопительных приборов.
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Лора Луганская