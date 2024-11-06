На детских площадках Подмосковья устранили около 3 тыс. дефектов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На подмосковных детских площадках с начала года устранили около 3 тыс. дефектов игровых элементов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московкой области.
Сотрудники ведомства контролируют состояние элементов и малых архитектурных форм на игровых и спортивных комплексах региона. Задача – обеспечить безопасность детей.
Жителям напомнили, что если они обнаружили недочёты в содержании детских площадок, сообщить об этом можно в ведомство.
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«С начала года было выявлено 3 315 дефектов, устранено уже порядка 90%. Ремонт оставшихся элементов проведут в установленные сроки под контролем инспекторов министерства. В числе самых частых недочётов – дефекты защитных ограждений; поломки пружинного балансира; неисправность оборудования спортивных объектов», – рассказали в Минчистоты.
Жителям напомнили, что если они обнаружили недочёты в содержании детских площадок, сообщить об этом можно в ведомство.
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Лора Луганская