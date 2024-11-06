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На детских площадках Подмосковья устранили около 3 тыс. дефектов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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На подмосковных детских площадках с начала года устранили около 3 тыс. дефектов игровых элементов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московкой области.
Сотрудники ведомства контролируют состояние элементов и малых архитектурных форм на игровых и спортивных комплексах региона. Задача – обеспечить безопасность детей.
«С начала года было выявлено 3 315 дефектов, устранено уже порядка 90%. Ремонт оставшихся элементов проведут в установленные сроки под контролем инспекторов министерства. В числе самых частых недочётов – дефекты защитных ограждений; поломки пружинного балансира; неисправность оборудования спортивных объектов», – рассказали в Минчистоты.


Жителям напомнили, что если они обнаружили недочёты в содержании детских площадок, сообщить об этом можно в ведомство.

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#минчистоты
#детские площадки
#ремонт
#московская область
#подмосковье
В округе Чехов модернизируют десять котельных
06 ноября 2024, 14:45

Фото: iStock/antos777

Модернизацию десяти котельных проведут городском округе Чехов, контракт с подрядчиками по четырём объектам уже заключён, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По ситуации на конец октября контракты уже подписаны на проведение работ в котельной №1, котельной №2В и котельной №4 по улице Гагарина и в котельной №5 в посёлке Мещерское. Кроме того, заключён договор на строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,1 МВт в деревне Бершово», — говорится в сообщении.
Модернизированы также будут котельная №7 в посёлке Дубна, котельной №15 на улице Гагарина, котельной №17 на Угловой улице, котельной №20 в селе Молоди, котельной №23 в посёлке Крюково и котельной №25 в селе Талалихино.

Согласно последней информации, в котельной №1 в настоящее время заканчивается ремонт одного из котлов, в ближайшее время его введут в работу.

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#котельная
#теплоснабжение
#отопление
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Telegram могут оштрафовать на четыре миллиона рубля за отказ удалить запрещенные материалы
06 ноября 2024, 14:40

Фото: istockphoto / Penderev

Мессенджер Telegram снова столкнулся с угрозой штрафа за неисполнение требований по удалению запрещенных материалов. Согласно данным, размещенным в картотеке Таганского суда Москвы, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей. Судебное заседание по делу назначено на 30 декабря.
«Привлекаемое лицо: Telegram Messenger Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (. Назначено судебное заседание на 30 декабря 2024 г., 14:40 мск», — сообщается в карточке.
Инцидент не является первым случаем, когда Telegram подвергается наказанию за отказ удалить запрещенную информацию. 30 октября московский суд уже наложил на мессенджер штраф в размере 4 миллионов рублей за неудаление каналов, которые распространяли призывы к отделению Урала от России.

Ранее Таганский районный суд также оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за неисполнение требований по удалению запрещенных материалов.

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#суд
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#telegram
#заседание
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В Китае на выставке «Сделано в России» соберутся 130 производителей из РФ
Жители Китая познакомятся с российскими продуктами на мероприятии «Сделано в России»
06 ноября 2024, 14:37

Фото: Российский экспортный центр

С 11 по 17 ноября в китайском городе Чэнду, столице провинции Сычуань, пройдёт фестиваль-ярмарка еды «Сделано в России», сообщает Российский экспортный центр.
В рамках укрепления российско-китайских отношений РЭЦ организовал фестиваль-ярмарку в Чэнду — гастрономической столице Китая. Мероприятие будет проходить в нескольких точках города: неподалёку от пешеходной улицы Цзиньли, рядом с храмом Ухоу.

«Сычуань станет третьей провинцией, которая примет фестиваль-ярмарку «Сделано в России». Проводя такие мероприятия, мы стремимся не только помочь российским экспортерам укрепить партнерские отношения с китайскими коллегами и расширить двустороннее сотрудничество, но и показать жителям Китая, чем живет и гордится наша страна», — поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

На фестивале-ярмарке 130 производителей из 27 регионов России представят свои продукты, среди которых косметика, кондитерские изделия, снеки и другое.

Также в рамках мероприятия РЭЦ организует для граждан Китая показ мультфильмов «Простоквашино», «Фиксики» и иных российских картин. Ещё на фестивале можно будет принять участие в дегустации, побывать в бьюти-студии и посмотреть прямой эфир, на котором китайские блогеры знакомятся с продукцией из России.

Ранее РЭЦ уже устраивали два фестиваля-ярмарки в Китае. Незадолго до Китайского Нового года мероприятие прошло в городах Шэньян и Далянь в провинции Ляонин, а в мае фестиваль-ярмарку увидели жители Харбин.

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Психолог Дугенцова объяснила, почему не стоит запрещать подросткам соцсети
Психолог Дугенцова заявила о вреде запрета соцсетей для подростков
06 ноября 2024, 14:23

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Психолог Дарья Дугенцова заявила, что запреты соцсетей и интернета для детей и подростков вызовет лишь больше негатива и ненависти со стороны ребят.
«Если мы что-то запрещаем и не даем альтернативу, то можем получить негатив. Дети будут ненавидеть государство, которое это запретило, хотя до этого был полный доступ, и никто не переживал», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Кроме того, она отметила, что сегодня дети и подростки налаживают коммуникацию, которая является очень важной частью развития личности, именно посредством Сети.

Ранее психолог Майя Голубева заявила, что при ситуации, когда родители разводятся, а затем вступают в новый союз с другим партнёром, ребёнку стоит честно и открыто объяснить ситуацию, отметив, что ни маму, ни папу ему заменять никто не станет.

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Сбербанк раскрыл, кто виноват в утечке личных данных россиян
«Сбер» сообщил, что интернет-магазины и клиники виновны в утечке данных россиян
06 ноября 2024, 14:05

Фото: iStock/ metamorworks

Основной источник утечек личных данных клиентов в минувшем году и первом полугодии текущего года — интернет-магазины и медицинские учреждения, проинформировал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время своего выступления на форуме кибербезопасности SOC Forum 2024.
Обычно в утечке данных обвиняют банки, хотя на них приходится лишь малая часть слитых данных. Основной источник — интернет-магазины и медицинские учреждения.

«Мы анализировали глубоко итог 2023 года, первую часть 2024 года. Пришли к выводу, оказывается, не из кредитных организаций, как принято считать, все утекает (это было, оказывается, не более 2%). А основным источником утечек оказались интернет-магазины и, как ни странно, медицинские учреждения», — поделился Станислав Кузнецов.

Зампред правления Сбербанка также обратил внимание, что в прошедшем 2023 году был пик утечек, а в нынешнем году ситуация меняется в лучшую сторону — намного меньше личных данных россиян ​украли.

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#интернет
#банки
#магазины
#данные
#сбербанк
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Игорю Стрелкову отказали в кассационной жалобе
06 ноября 2024, 13:59

Игорь Стрелков (фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Верховный суд Российской Федерации отклонил кассационную жалобу защиты на приговор бывшему министру обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщает РИА Новости.
«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — вынесла вердикт судебная коллегия.

В конце января Мосгорсуд вынес приговор Стрелкову, назначив ему 4 года общего режима и ограничив его на три года в управлении интернет-сайтами. Обвинение заключалось в публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет.

Позднее решение судов первой инстанции подтвердил Первый апелляционный суд общей юрисдикции, после чего приговор вступил в силу.

Стрелкова этапировали в исправительную колонию №5, расположенную в Кирово-Чепецке Кировской области, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. Обвинения были выдвинуты в связи с двумя постами в Telegram, однако сам Стрелков свою вину отверг.

Его задержали 21 июля 2023 года, и в тот же день он был арестован.

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#приговор
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#наказание
#игорь стрелков
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В посёлке Хорлово из-за аварии перекрыли холодную воду в 36 домах
06 ноября 2024, 13:56

Фото: iStock/Rafa Jodar

Подача холодной воды временно прекращена в 36 многоквартирных домах в рабочем посёлке Хорлово городского округа Воскресенск, восстановить водоснабжение должны сегодня к трём часам дня, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в среду, 6 ноября.
«Подача холодной воды прекращена с 10 утра 6 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на объекте, расположенном по адресу: посёлок Хорлово, улица Школьная, дом №2Б», — отмечается в сообщении.
Ремонт проводят сотрудники муниципального предприятия «Белоозёрское ЖКХ», деятельность которого курирует МинЖКХ Подмосковья.

Ранее сообщалось, что специалисты подмосковной аварийной службы проконтролировали работу двух котельных и температуру в жилых домах микрорайона Лопатинский городского округа Воскресенск.

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#отключение
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Ветеринар Шеляков: Кошка может цапнуть гостя из-за улыбки
06 ноября 2024, 13:48

Фото: iStock/marieclaudelemay

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что домашняя кошка может напасть на гостя и цапнуть его из-за его улыбки, поскольку может воспринять её за оскал и угрозу для себя.
«Кошки любопытные. Когда приходят гости, они выходят поздороваться в большинстве случаев. Гость наклоняется ее погладить, потискать, улыбаясь при этом, а она его цапнула. Здесь произошло сразу несколько угрожающих движений со стороны человека. Мы улыбнулись. Кошка воспринимает улыбку не как проявление доброжелательности, а как хищный оскал. Мы показываем ей зубы, а значит, угрожаем», — объяснил в беседе с NEWS.ru Шеляков.

Ранее зоопсихолог Ангелина Сиротина, отвечая на вопрос о правильном кормлении кошек, рассказала в беседе с «Радио 1» о том, что кошачий рацион составляется исходя из индивидуальных особенностей питомца.

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Житель Клина передал внедорожник в зону СВО
06 ноября 2024, 13:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Внедорожник УАЗ-469 передал бойцам специальной военной операции житель Клина Александр Сидей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Передать внедорожный грузовой автомобиль на фронт мне кажется единственным верным решением. Я связался с Клинским благочинием, так как знал, что священнослужители уже не раз отправляли машины «за ленточку», — рассказал Александр Сидей.
Он добавил, что сейчас автомобиль находится в Рузе на ремонте: перед отправкой на СВО внедорожнику проведут осмотр ходовой части, заменят бензонасос и масляный насос, а также покрасят кузов.

Александр Сидей передаёт вместе с машиной несколько важных запасных частей, в частности, два двигателя, передний мост, карбюраторы и масляные фильтры.

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