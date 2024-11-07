В 220 подмосковных домах в октябре отремонтировали пандусы и перила

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В октябре от жильцов многоквартирных домов Подмосковья поступило более 220 заявок на ремонт пандусов, перил и ступеней. Все обращения управляющие компании отработали, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ремонт проведён под контролем инспекторов ведомства. Согласно правилам, пандусы должны быть оснащены поручнями и иметь небольшой угол наклона. Это делает конструкцию безопасной и удобной для всех групп населения.
В министерстве напомнили, что в случае необходимости ремонта в местах общего пользования нужно обращаться в свою управляющую компанию. Если УК не реагирует на заявки, можно сообщить о проблеме в территориальный отдел министерства.
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«В октябре специалисты управляющих организаций заменили устаревшие или повреждённые элементы, устранили дефекты конструкций, выполнили покраску», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в случае необходимости ремонта в местах общего пользования нужно обращаться в свою управляющую компанию. Если УК не реагирует на заявки, можно сообщить о проблеме в территориальный отдел министерства.
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Лора Луганская