В 220 подмосковных домах в октябре отремонтировали пандусы и перила

Во Владикавказе 4 ноября ушла из жизни 36-летняя оперная певица Мария Ринчинова. Она была солисткой оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии и находилась на седьмом месяце беременности. По информации мужа Марии, у неё возникли осложнения, из-за которых ей потребовалось операция, после которой Мария так и не очнулась. Детали этой трагической истории расскажет «Радио 1».