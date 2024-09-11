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В Клину и Одинцовском районе идёт процесс очистки рек

11 сентября 2024, 11:40
Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

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В Московской области продолжаются работы по очистке русел рек Сестра в городском округе Клин и Ликова в Одинцовском городском округе, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Длина участка Сестры составляет 9 686 метров, очистка началась после окончания нереста и проводится компанией «Реновация».

Донные отложения извлекаются многофункциональным земснарядом «Watermaster». На данный момент проведена ликвидация аварийных растений, выемка грунта объёмом 19 000 кубометров и срезание водной растительности на площади 1,8 гектара.



Завершение работ запланировано на осень следующего года.

Участок реки Ликовы длиной 5 010 метров был очищен компанией «Сибос», донные отложения извлекались многофункциональным земснарядом.

Аварийная растительность была ликвидирована на площади более 10 000 квадратных метров, вывезено свыше 3 000 кубометров донных отложений и утильных автомобильных покрышек.

В результате работы были проведены на участке реки протяжённостью 5 030 метров, и сейчас идёт приёмка выполненных работ.

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#реки
#участок
#клин
#одинцово
#московская область
#подмосковье
Подмосковные дети-сироты станут участниками проекта «Чужих детей не бывает»
11 сентября 2024, 11:33

Фото: iStock / fizkes

Проект «Чужих детей не бывает» стартует для детей от 3 до 18 лет, проживающих без родителей в социальных центрах Подмосковья в городских округах Домодедово и Чехов. Проект нацелен на развитие у них функциональных навыков, сообщили в пресс-службе его организаторов.
«Мероприятия будут проходить с участием группы волонтёров. Дети росли не в семье или в дисфункциональной семье, поэтому лишены возможности естественного приобретения функциональных навыков – бытовых, социальных и интеллектуальных. Между тем без таких навыков невозможно полноценно существовать в современном обществе. Важно приобрести эти навыки своевременно», – говорится в сообщении.
В проекте представлены такие группы навыков, как бытовые (самообслуживание, гигиена, готовка еды); социальные (взаимодействие с обществом, природой); интеллектуальные (мышление, креативность, расширение кругозора).

Среди методов развития навыков - постановка спектаклей кукольного театра; квесты, конкурсы, мастер-классы, мероприятия на природе; кулинарные мастер-классы; мероприятия по развитию навыков гигиены, ухода за собой и здоровья. Предусмотрены встречи со стоматологом, спасателем и косметологом.

Как отметили организаторы, в мероприятиях будет участвовать сменный состав детей, проживающих в социальных центрах Домодедова и Чехова.

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#дети-сироты
#социальная поддержка
#волонтеры
#подмосковье
#московская область
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Клинский офис МосОблЕИРЦ обеспечили терминалами для приёма банковских карт
11 сентября 2024, 11:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

POS-терминалы, через которые принимается оплата по банковской карте, установили в клинском офисе МосОблЕИРЦ, так что теперь здесь можно не только получить разъяснения по начислениям за ЖКУ и передать показания приборов учёта, но и оплатить счета без комиссии, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Территориальное управление МосОблЕирц в Клину дважды признавалось лучшим. Клинским специалистам удавалось добиться высоких показателей по десяти критериям, главный из которых — качество обслуживания клиентов», — отметила начальница управления МосОблЕИРЦ «Клин» Татьяна Благих.
Клинский офис МосОблЕирц может принять в день до 300 человек, в помещении обустроен уютный зал ожидания, есть компьютер для посетителей с выходом в интернет, а также терминалы оплаты и электронной очереди.

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#жкх
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Вице-премьер Савельев рассказал о стоимости проезда по ВСМ Москва - Санкт-Петербург
Савельев: Проезд по ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет стоить 10 тысяч рублей
11 сентября 2024, 11:26

Фото: istockphoto/Rafal Ganowski

Билет на поезд, который будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом по высокоскоростной магистрали, будет стоить в пределах десяти тысяч рублей. Об этом сообщил вице-прмьер РФ Виталий Савельев.
В разговоре с ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) он рассказал, что такая стоимость проезда по ВСМ рассчитана в рамках финансовой модели проекта. По словам заместителя главы российского правительства, для реализации проекта ВСМ привлечены достаточно серьёзные инвестиции. Затраты на строительство магистрали планируются в размере 1,5 триллиона рублей. Если же учесть ещё и сопутствующие затраты, то общая стоимость проекта составит 1,755 триллиона рублей, сказал Савельев.

Старт началу строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург дал 14 марта 2024 года президент РФ Владимир Путин. На данный момент в России нет ни одной скоростной железной дороги со скоростью поездов свыше 250 километров в час.

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#рф
#петербург
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Священники не разводятся: экс-супруга Львовой-Беловой ждёт трудная судьба из-за свадьбы с Малофеевым
11 сентября 2024, 11:06

Фото: РИА Новости / Мария Девахина

8 сентября бизнесмен и учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев женился на уполномоченном по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Торжество состоялось на вилле «Ротонда» в элитном поселке Довиль в Подмосковье.
39-летняя Мария уже была замужем за священником Павлом Когельманом. Сейчас ему 42 года, в своём Телеграм-канале он не комментирует происходящее и публикует нейтральные картинки. В материале «Радио 1» расскажем, что ждет Павла после развода с Львовой-Беловой.

Разведенных священников не бывает

Павел — бывший программист, который стал священнослужителем РПЦ, в настоящее время он настоятель храма в «Новых берегах». Пара познакомилась в 2002 году в церковном хоре в пензенском храме святителя Митрофана Воронежского, где пела Мария. Через год Мария и Павел поженились и повенчались. У пары родилось пять собственных детей, пятерых они взяли из детских домов. Помимо этого, Мария и Павел являются опекунами 13 детей с инвалидностью.

Согласно всем канонам православия, разведённых священников не бывает. И жениться повторно священники тоже не могут.

«В РПЦ второбрачие невозможно. Для священников может быть только единственный брак. Поэтому, если от священнослужителя по любой причине уходит жена, ему остается единственный путь: постричься в монахи», — рассказал «КП» Сергей Бычков, историк Русской православной церкви.
Он добавил, что нет никаких исключений, даже если священник стал вдовцом.

«Возможно, развод на себя получил Малофеев, как человек верующий и православный, не исключено, что он захотел повенчаться со своей новой женой и получил благословение на это», — отметил Бычков.
Развод со священником и девять детей: как прошла свадьба Константина Малофеева и Львовой-Беловой, что запретили Билану
Развод со священником и девять детей: как прошла свадьба Константина Малофеева и Львовой-Беловой, что запретили Билану
Он пояснил, что на мероприятии Малофеева были действующие священнослужители, которые не пошли бы на свадьбу, будучи против венчания олигарха с матерью пятерых детей и бывшей матушкой.

В редких случаях, когда священник оставлялся один или заводил любовницу, его не лишали служения. В качестве примера историк привел знаменитого попа Гапона, который после смерти жены стал сожительствовать с несовершеннолетней курсисткой Александрой Уздалевой, которую позже объявил гражданской женой.

«Петербургский митрополит Антоний (Вадковский) хотел запретить ему служение, но за Гапона вступилось всесильное министерство внутренних дел — и он остался служить, вероятно, не просто так, а в обмен на плодотворное сотрудничество», — пояснил эксперт.

С кем останутся дети Марии Львовй-Беловой

Касаемо общих детей Павла и Марии, Бычков заявил, что пока их судьба неизвестна. Он пояснил, что миряне делят детей и имущество в суде, но, вероятно, Мария не будет претендовать на какую-то собственность бывшего супруга.

«Но предполагаю, что дети останутся с матерью, так как возникают вопросы о том, как целибатный священник сможет воспитывать их без женщины. Тем более что детей много и для ухода за ними необходимы дополнительные ресурсы: кормление, стирка, прогулки», — пояснил собеседник.
Фото: istock / Bill_Anastasiou
Если же Павел захочет принять постриг, то будет принято решение лишить его сана и он станет мирянином. В таком случае можно будет жениться повторно и жить, как захочется. Историк пояснил, что ряд вдовцов-священнослужителей выбирает именно такой путь, понимая, что монашество требует полной преданности церкви и отреченности.

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Установить запрет на сделки с жильем без личного участия владельца можно через «Госуслуги»
11 сентября 2024, 11:05

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

На портале «Госуслуги» можно установить запрет на совершение сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Это поможет защитить имущество от неправомерных действий третьих лиц, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника означает, что переход, прекращение, ограничение прав и обременение объекта недвижимости не могут быть зарегистрированы без его подписи и присутствия. Такой запрет помогает предотвратить мошеннические действия, так как даже при наличии всех необходимых документов у злоумышленника, МФЦ и Росреестр не будут рассматривать обращение.

Для оформления запрета необходимо выполнить следующие шаги:
  1. Установить приложение «Госключ» и сгенерировать электронную подпись.
  2. Подать заявление на «Госуслугах», указав паспортные данные, ИНН и кадастровый номер объекта недвижимости.
  3. Подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью через «Госключ».
  4. Дождаться уведомления от Росреестра в личном кабинете.
Чтобы снять запрет, нужно также подать заявление на «Госуслугах», подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью через приложение «Госключ» и подождать пять рабочих дней. Запись будет удалена из ЕГРН, а вы получите уведомление в личном кабинете.

Росреестр рассмотрит заявление, если оно подано:
  • Нотариусом при регистрации права на объект недвижимости на основании нотариально удостоверенной сделки;
  • любой стороной нотариально удостоверенной сделки;
  • На государственную регистрацию прав при наследовании;
  • На государственную регистрацию прав по решению суда или требованию судебного пристава.
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#госуслуги
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На здании «Планеты КВН» установили черно-белый портрет Маслякова
11 сентября 2024, 10:56

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

На здании «Планеты КВН» установили черно-белый портрет российского телеведущего Александра Маслякова. Об этом информирует ТАСС.
8 сентября Международный союз КВН сообщил о кончине Александра Маслякова. Его сын Александр Масляков-младший подтвердил скорбное известие.

Сообщается, что в концертный зал уже внесли гроб с телом, люди постепенно приходят к концертному залу, чтобы проститься с телеведущим, многие из них несут цветы. Похоронен он будет на Новодевичьем кладбище.

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. Его отец был военным летчиком и участвовал во Второй мировой войне. В 1966 году Масляков завершил обучение на энергетическом факультете Московского института инженеров транспорта. С 2013 по 2017 год он занимал пост директора ГУП «Московский молодежный центр Планета КВН». На протяжении последних двух лет Масляков боролся с онкологическим заболеванием.

Стали известны детали последних дней жизни Маслякова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сын
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В Дмитровском округе построят гостиницу со спорткомплексом и СПА
11 сентября 2024, 10:51

Фото: iStock/ilkercelik

Гостинично-развлекательный комплекс появится «Дмитров Гольф Резорт» появится на территории Дмитровского округа, сейчас на объекте ведётся подготовка к строительству, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«В состав комплекса войдёт семиэтажная гостиница на 300 номеров, спортивный комплекс площадью 4 тысячи квадратных метров, четырёхэтажный СПА-комплекс площадью более 8 тысяч квадратных метров и двухэтажная хоккейная арена площадью 5 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Сдать объект в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2027 года, в гостинично-развлекательном комплексе будет открыто более 350 вакансий.

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#главгосстройнадзор мо
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#спорт
#нацпроекты
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В Госдуме хотят запретить продажу алкоголя не достигшим 21 года гражданам
В ГД подготовят проект по запрету продажи и употребления алкоголя до 21 года
11 сентября 2024, 10:39

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя не достигшими 21 года гражданами подготовят в Госдуме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на парламентария Султана Хамзаева, являющегося автором законодательной инициативы. Он отметил, что для тех, кто будет нарушать предлагаемые нормы, предполагается административная ответственность.
«Выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до 21 года. Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку», — сказал Хамзаев.
Он добавил, что психологическая отметка полного созревания личности составляет 21 год. Наказание за нарушение предполагается как для магазинов, так и для самих граждан.

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#алкоголь
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«Ошибка стоит жизни»: Эксперт рассказал, что делать, если БПЛА попал в ваш дом
Руководитель «Самоспас» Маликов: надежная защита от БПЛА — противоударные пленки на окнах
11 сентября 2024, 10:38

Фото: istockphoto/Mathieu Tye

Вчера в Раменском на Спортивном проезде зафиксировано попадание дрона в многоэтажный дом, в результате которого около 20 квартир были испепелены вследствие пожара. Помимо этого происшествия, в доме напротив, на Высоковольтной улице, ещё один дрон атаковал жилое помещение. Это привело к возгоранию пяти балконов, но, к счастью, в квартиры огонь не перекинулся.
Руководитель противопожарного центра «Самоспас», экс-сотрудник МЧС России Илья Маликов в беседе с «Радио 1» заявил, что в наше время беспилотные летательные аппараты создают опасную угрозу для жителей любого города, а сигнализации и автономные орущие датчики дыма в этом случае бесполезны, потому что оглушающий взрыв слышно и без них.

Эксперт дал несколько рекомендаций о том, как вести себя в экстренных ситуациях.

«Главное — не поддаваться панике. Тем более, не бежать сломя голову к окнам, чтобы посмотреть на происходящее. Эта ошибка может стоить жизни. По статистике, собранной нашими специалистами, дроны атакуют именно ночью, когда мирные жители не ожидают этого и не способны к быстрому осознанию ситуации», — сказал Илья Маликов.

Он добавил, что сейчас, во времена различных беспилотных атак, важно не хранить легковоспламеняющиеся продукты горения на балконе.

«Прошлогоднюю елку, резину и краску для будущего ремонта лучше переложить в другое место, подальше от окон. Не лишним является наличие в каждом доме огнетушителя и умение пользоваться им. Я рекомендую воздушно-эмульсионные», — посоветовал экс-сотрудник МЧС России.
По его словам, при атаке БПЛА образуется взрывная волна, которая выбивает окна даже у ближайших зданий.

«В Великую Отечественную войну люди заклеивали окна крест-накрест полоской бумаги или скотчем, чтобы стекло не разлетелось на мелкие осколки и осталось целым. Сейчас появились специальные противоударные плёнки для окон, которые отличаются ударостойкостью и взрывобезопасностью. Никто не может гарантировать 100% защиты. Если всё-таки стекло от взрыва разобьется, то не навредит людям в квартире», — сообщил специалист.

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