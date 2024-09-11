В Клину и Одинцовском районе идёт процесс очистки рек

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
В Московской области продолжаются работы по очистке русел рек Сестра в городском округе Клин и Ликова в Одинцовском городском округе, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
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Дайана Хусинова