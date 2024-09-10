В Московской области с начала года привили 144 тыс. домашних животных

Людей, проживающих в квартирах с первого по шестой этажи в доме в Спортивном проезде в Раменском, пострадавшем от атаки беспилотников, пустили в их квартиры, пока — временно: осмотреть состояние жилья и взять нужные вещи, передаёт корреспондент.