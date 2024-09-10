В Московской области с начала года привили 144 тыс. домашних животных

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В государственных ветеринарных клиниках Московской области с начала года вакцинировали более 144 тыс. домашних животных. Их вакцинировали от бешенства, чумы и других опасных заболеваний, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«С начала года вакцинировали свыше 144,3 тыс. питомцев от бешенства, чумы, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, лептоспироза. При этом отечественной вакциной «Рабикан», предназначенной для профилактической и вынужденной вакцинации собак и кошек против бешенства, на бюджетной основе привито 72 тыс. животных», – пояснили в пресс-службе.В министерстве напомнили, что в парках региона продолжается акция, организованная совместно с Министерством благоустройства Московской области. Прямо во время прогулки можно чипировать, зарегистрировать и привить питомца.
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Лора Луганская