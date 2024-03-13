Минэнерго: Ситуация с ценами на АЗС и с обеспечением россиян топливом стабильна

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В Министерстве энергетики РФ оценили ситуацию с обеспечением населения бензином и с ценами на заправочных станциях как стабильную. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным министерства, на сегодняшний день запасы автомобильного бензина на НПЗ и нефтебазах составляют 2 млн тонн, а дизельного топлива - 3,5 млн тонн, что является высоким показателем готовности к увеличению спроса от населения.
Ранее россияне могли замечать некоторые скачки в ценообразовании на АЗС. Сейчас ситуация стабилизировалась, скачков цен на бензин и дизельное топливо не ожидается, сформирован устойчивый профицит предложения на внутреннем рынке.
С начала текущего года среднесуточные отгрузки бензина на внутренний рынок России стали на 6% больше аналогичного периода прошлого года, а дизельного топлива - на 8% больше.
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Мария Федоровцева