Минфин объявил о повышении пенсий военным

Фото: iStock/Denis Vostrikov
С 1 октября 2024 года выплаты военным пенсионерам в России увеличат на 5,1% вместо ранее запланированных 4,5%.
Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, как передает пресс-служба правительства в Telegram-канале.
Министр пояснил, что изначально правительство планировало повысить пенсии на 4,5%, но после уточнения прогноза инфляции решено было увеличить этот показатель.
Также российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса.
Читайте также:
Путин разрешил семьям погибших участников СВО получать сразу две пенсии
В Госдуме предложили введение досрочной пенсии
В России с 1 июня некоторые категории граждан получат повышенные пенсии
«Пенсии военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будут увеличены на 5,1%», — говорится в публикации.
Министр пояснил, что изначально правительство планировало повысить пенсии на 4,5%, но после уточнения прогноза инфляции решено было увеличить этот показатель.
Также российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса.
Читайте также:
Путин разрешил семьям погибших участников СВО получать сразу две пенсии
В Госдуме предложили введение досрочной пенсии
В России с 1 июня некоторые категории граждан получат повышенные пенсии
Артем Кузьмин