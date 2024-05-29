Путин разрешил семьям погибших участников СВО получать сразу две пенсии

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Семьи, потерявшие кормильца-участника СВО, смогут получать сразу две пенсии. Соответствующий указ в среду подписал президент России Владимир Путин.
В документе говорится о том, что жены, лишившиеся супругов, которые проходили службу по призыву, участвовали в добровольческих формированиях или принимали участие в СВО на Украине, смогут получать дополнительную пенсию. Однако для этого есть условия. Россиянки могут получить её, если они не вступили во второй брак и ухаживают за детьми до 23 лет, также имеющими право на пенсию.
В свою очередь дети, получающие пенсию по потере родителя, продолжат её получать. Таким образом, выплаты будут осуществляться как матерям, так и их детям.
Закон вступит в силу 1 января 2025 года.
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В свою очередь дети, получающие пенсию по потере родителя, продолжат её получать. Таким образом, выплаты будут осуществляться как матерям, так и их детям.
Закон вступит в силу 1 января 2025 года.
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Анастасия Чинкова