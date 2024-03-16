Минфин пообещал продлить выплаты семьям на погашение ипотеки

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Минфин России представил законопроект, продлевающий выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий еще на 7 лет, передает RT. Документ подготовлен по поручению главы государства Владимира Путина.
При рождении ребёнка до 31 декабря 2030 года обратиться за получением льготы можно будет до 1 июля 2031 года
Согласно инициативе, при рождении третьего ребёнка государство гасит за родителей часть ипотеки на сумму 450 тыс. руб. Ещё более 830 тыс. руб. многодетные семьи могут направить на выплату кредита из средств маткапитала. За время действия этой меры поддержки, с 2019 года, её условиями уже воспользовались 664,5 тыс. семей.
Власти намерены продлить выплаты вместе с программой семейной ипотеки под 6% годовых.
По мнению экспертов, анонсированные меры будут оставаться значимым подспорьем для россиян с детьми в ближайшие годы.
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Согласно инициативе, при рождении третьего ребёнка государство гасит за родителей часть ипотеки на сумму 450 тыс. руб. Ещё более 830 тыс. руб. многодетные семьи могут направить на выплату кредита из средств маткапитала. За время действия этой меры поддержки, с 2019 года, её условиями уже воспользовались 664,5 тыс. семей.
По мнению экспертов, анонсированные меры будут оставаться значимым подспорьем для россиян с детьми в ближайшие годы.
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Ювелина Бернст