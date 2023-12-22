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Совфед одобрил поправки, уточняющие условия выплаты маткапитала

22 декабря 2023, 21:44
Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Совфед одобрил поправки в законодательство, уточняющие граждан, которые имеют право на получение материнского капитала.
Отмечается, что, если президент России Владимир Путин подпишет соответствующий закон, то с 1 января 2024 года на материнский капитал могут рассчитывать только лица, имеющие российское гражданство на момент рождения ребёнка, и только при условии, что ребёнок является гражданином РФ по рождению.

Соавтор поправок сенатор Елена Афанасьева отметила, что принятие таких мер позволит избежать получения материнского капитала гражданами других государств, проживающими на территории России.


Помимо этого, в следующем году ожидается повышение материнского капитала и размера пособий по беременности и родам.

Также вводится новое правило, согласно которому женщина, воспитывающая ребёнка до 1,5 лет, в случае выхода на работу на полный рабочий день сохраняет за собой декретные выплаты.

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#материнский капитал
#совет федерации
#поправки
#выплаты
#гражданство
#россия
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На Соборной площади Главного храма ВС РФ открылся фестиваль «Наша зима»
24 декабря 2023, 21:09

Фото: организаторы фестиваля

Сегодня, 24 декабря, на Соборной площади Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил России открылся Зимний фестиваль «Наша зима». Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что утро фестиваля началось с веселого катания всеми желающими на катке, после чего стартовала конкурсная программа, спектакль для детей и выступление фольклорного коллектива. По случаю открытия зимнего фестиваля состоялась торжественная церемония открытия и ледовое шоу.

Двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова, Дед Мороз и Снегурочка торжественно зажгли огни на главной ёлке Минобороны на катке, а первое катание открыли профессиональные фигуристы.

Фестиваль «Наша Зима» продлится с 24 декабря 2023 года по 25 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Пушкино и Ивантеевке состоялось торжественное открытие двух ледовых арен. Новые катки с искусственным льдом открылись в день проведения областного мероприятия «Ретропраздник «12 месяцев» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва и при поддержке Министерства благоустройства региона.

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#минобороны
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Сын экс-сенатора рассказал об отношениях с порнозвездой Катей Самбукой
18-летний сын экс-сенатора Тюльпанова рассказал о жизни с порнозвездой Самбукой
24 декабря 2023, 20:31

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Сын покойного сенатора из Совета Федерации Владислав Тюльпанов признался, что живет с одной из главных порнозвезд России Катей Самбукой. Об этом сообщает «МК».
Слухи об их отношениях распространялись уже долгое время, однако только сейчас 18-летний Тюльпанов признался, что живет счастливо с 32-летней Катей и ее тремя детьми на протяжении полутора лет. Тюльпанов поделился откровением, что Самбука была девушкой его мечты с восьми лет.

Отношения пары завязались в тот момент, когда Владислав стал знаменитым и отправил порнозвезде сообщение в соцсетях. Тюльпанов также отрицает порно-карьеру Самбуки. Он отметил, что эротическая деятельность девушки не имеет для него никакого значения, так как с такой девушкой он всегда хотел строить отношения и семью.

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#секс
#отношения
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#актриса
#любовь
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Американские военные сообщили о полете Санта-Клауса над Россией
24 декабря 2023, 19:00

Фото: istockphoto/Vladimir Melnikov

Стартовало рождественское путешествие Санта-Клауса.
Санта-Клаус пролетел над территорией РФ. Об этом рассказали в пресс-службе Объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD).

Программа NORAD Tracks Santa (NORAD отслеживает Санту) поводится силами Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента с 1955 года.

Перед Рождеством NORAD Tracks Santa сообщает публику о маршруте Санты, после того как Санта с мешком подарков на оленьей упряжке отправляется с Северного полюса.

«Санта в России!» —сообщили в NORAD. По данным военных, полет Санта-Клауса состоялся над селами Уэлен и Лаврентия в Чукотском районе, а потом над Анадырем и Магаданом, в 14:23 по мск он находился в районе села Эссо в Камчатском крае.
Традиция отслеживать маршрут саней Санты возникла в 1955 году, когда в одной из колорадских газет напечатали неверный номер телефона универмага. Туда дети могли позвонить и поговорить с Сантой. Номер относился к континентальному командованию воздушной обороны. Дежурный офицер заверял детей, что Санта в пути и подарит все подарки по расписанию.

Легенда гласит, что военные отслеживают путь Санты при помощи инфракрасных датчиков, фиксирующих свечение красного носа северного оленя Рудольфа. Именно он не позволяет упряжке сбиться с верного пути.

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#рождество
#праздник
#дети
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Названа причина смерти актера из «Глухаря»
Театр Et Cetera: причиной смерти актера из «Глухаря» Алексея Черных стал инфаркт
24 декабря 2023, 18:20

Фото: iStock/jorgeantonio

Причиной смерти 43-летнего актера Алексея Черных, который известен по ролям в сериалах «Глухарь», «Ищейка» и фильме «Сын», стал инфаркт. Об этом говорится на сайте театра Et Cetera.
«Он работал в нашем театре, сыграл самые разные роли, сыграл так ярко, так талантливо, что все его работы мы помним до сих пор», — говорится в сообщении театра.

Напомним, о кончине артиста стало известно вечером 23 декабря. О трагедии сообщила его однокурсница, актриса Екатерина Соломатина. В 2003 году Алексей Черных окончил Школу-студию МХАТ. Дебют актера в кино состоялся в 2001 году.

Ранее сообщалось, что на 91 году жизни скончался основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук.

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#кино
#актёр
#композитор
#актриса
#смерть
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Ведущий Пронько: Германия начала поставлять яйца в Россию, но есть нюанс
Ведущий Пронько: Германия действительно начала спасать Россию от дефицита яиц
24 декабря 2023, 17:46

Фото: iStock/Михаил Руденко

Германия неожиданно начала поставлять куриные яйца в Россию, несмотря на существующие санкции. Ведущий «Первого русского» Юрий Пронько разобрался в сути ситуации, его слова передает Царьград.
Отмечается, что количество яиц в поставке составляет 576 тысяч штук, однако данная продукция не попадет на столы россиян.

«Германия действительно начала спасать Россию от дефицита яиц. Однако есть нюанс. В торговые сети такую продукцию не отправляют. Инкубационные яйца нужны, чтобы выводить цыплят. У нас большие проблемы именно с этим видом яиц. Их почти в России нет», — приводит слова Пронько Царьград.

Ранее сообщалось, что первая партия куриных яиц в количестве 36 тонн поступила в Россию из Азербайджана. Помимо Азербайджана, поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия.

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#фас
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#партия
#продукция
#турция
#германия
#рф
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Подмосковье представило уникальные промыслы на выставке-форуме «Россия»
24 декабря 2023, 17:37

Фото: Дмитрий Белицкий

Московская область является лидером по объему производства изделий НХП.
В регионе представлено более 60% видов народных художественных промыслов, сохранившихся и развивающихся в настоящее время.
Среди них известные всему миру бренды: Гжельская керамика, Вербилковский фарфор, Павловопосадский платок, а также жостовские подносы, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи и Богородская игрушка.

В 75 павильоне ВДНХ работает пространство «Универмаг». Там гостей ждут исторические национальные промыслы и ремесла, а также современные товары мастеров из Подмосковья и со всех российских регионов. Ассортимент «Универмага» постоянно пополняется и обновляется.

Каждый может почувствовать себя ремесленником на мастер-классах на стенде региона. Можно научиться росписи по фарфору, папье-маше, дереву, узнать историю и особенности промыслов. К примеру, вместе с потомственным резчиком по дереву гости стенда расписывали токарную богородскую игрушку.

«Главная ценность богородской игрушки в том, что она деревянная. Мы используем минимум краски, максимально сохраняя дерево. Промыслу более 500 лет. Раньше дети её делали с малых лет, играли и обучались», –говорит сотрудник Богородской фабрики художественной резьбы по дереву Надежда Моргасова.
Посетительница стенда из Белгородской области Татьяна расписала деревянную игрушку «Курочки, клюющие зерно».

«Было несложно, нам все рассказали, показали. Нужно как можно больше дерева живого оставить, потому что это очень ценно», –говорит Татьяна.
Под руководством главного художника Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Елены Моисеевой гости создавали елочные игрушки. Елена в Федоскино работает более 40 лет. Фабрика славится династиями мастеров.

К примеру, общий трудовой стаж династии Кругликовых более 200 лет. Сегодня дело продолжает художник Алла Бобровник. А из династии Рогатовых на фабрике трудятся 16 человек.

На мастер-классе посетители изучили лаковую миниатюрную живопись.

«Федоскинская живопись предполагает различные оттенки, механическое перемешивание краски на палитре, передачу воздушной среды. Что еще важно – это очень маленький формат. Федоскинская шкатулка изготавливается в течение полугода, а здесь, на мастер-классе, мы за полчаса-час успеваем познакомиться с промыслом», –говори Елена Моисеева.
Также под руководством инструкторов подмосковной школы пилотирования FPV-дронов гости могли ощутить себя настоящими пилотами, операторами дрона на симуляторе виртуальной реальности.

В это время сотрудники историко-художественного музея «Новый Иерусалим» делились знаниями об истории гербов области.

Актуальная афиша мероприятий стенда Подмосковья размещается на официальном портале выставки-форума «Россия». На сайте идёт голосование за лучший стенд. Поддержать регион можно, если зарегистрироваться на портале, выбрать на карте Московскую область и отметить галочками номинации. А потом подтвердить свой выбор кнопкой «Проголосовать».

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#подмосковье
#россия
#выставка
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Порносайт спрогнозировал главный секс-фетиш 2024 года
В 2024 году главным секс-фетишем будут великанши
24 декабря 2023, 17:04

Фото: istockphoto/Diy1

В конце года слово «великанша» было самым популярным поисковым запросом среди секс-фетишей.
Mashable пишет, что секрет раскрыл порносайт Clips4Sale. Владельцы сайта связали рост популярности видео с великаншами с тем, что укрепляется образ альфа-самца в культуре.

«Великанша — это способ поклоняться женщине, свободной от социального давления. Фетишизация женщин-гигантов — это символ времени», — говорят в Clips4Sale.
Великанши приобрели популярность во многих странах: в США, Японии, Австралии. Тэг «великанша» является не только самым популярном на сайте, но и третий по прибыльности для контентмейкеров.

Влечение к великаншам являются разновидностью макрофилии, сексуального влечения к крупным людям, большим существам.

Видеоролики, где великаном выступает женщина, относят к категории фетишей, которые связаны с доминированием над мужчинами.

Ранее психотерапевт-сексолог Джиджи Энгл рассказала, что в последнее время популярным стал сплошинг, то есть эротические игры с едой. Чаще всего используется шоколад, сироп, желе, а также тесто.

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#секс
#люди
#отношения
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Депутат Драпеко призвала не брать «грязные деньги» Ивлеевой
24 декабря 2023, 15:49

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Участников голой вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой не надо прощать и не надо брать «грязные деньги», которые Ивлеева пообещала направить на благотворительность.
К этому призывает заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, депутат Елена Драпеко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я считаю, что вообще не надо эти деньги брать — они грязные. А вечеринки эти запретить как нарушающие общественную нравственность. И никакие извинения принимать не надо. Это сознательное нарушение норм общественной морали. И все, кто там был, измарались на всю жизнь», —говорит Елена Драпеко.
Драпеко считает, что общество должно осуждать участников таких мероприятий и ограничивать их попадание в информационное публичное поле. Правда, Драпеко пока не знает, как это сделать, из-за «желающих защитить этих деятелей от общественного гнева».

Вечеринка Анастасии Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря в столичном ночном клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия подразумевал минимум одежды. Один из участников, рэпер Vacio (Николай Васильев), пришёл на вечеринку в одном носке. Его арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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#благотворительность
#депутат
#госдума
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Медведев иронично поздравил европейцев с Рождеством, напомнив про Украину
Медведев накануне Рождества назвал Европу больной из-за конфликта на Украине
24 декабря 2023, 13:36

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в канун католического Рождества поинтересовался в социальной сети X состоянием Европы из-за конфликта на Украине.
Медведев отметил, что на данный момент в европейских странах наблюдается отсутствие экономического роста и толпы граждан Украины, которые «шатаются» по улицам с пособиями, превышающими пенсии самих европейцев. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что видимо сейчас Европа «совсем больна» и поздравил с Рождеством.

Ранее шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц заявил, что в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на Украину. По мнению Райца, в Германии работает гораздо меньше украинских беженцев, чем в других государствах, по этой причине они «засиживаются и застревают» на гражданском пособии.

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#пенсии
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