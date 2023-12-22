Совфед одобрил поправки, уточняющие условия выплаты маткапитала

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Совфед одобрил поправки в законодательство, уточняющие граждан, которые имеют право на получение материнского капитала.
Отмечается, что, если президент России Владимир Путин подпишет соответствующий закон, то с 1 января 2024 года на материнский капитал могут рассчитывать только лица, имеющие российское гражданство на момент рождения ребёнка, и только при условии, что ребёнок является гражданином РФ по рождению.
Соавтор поправок сенатор Елена Афанасьева отметила, что принятие таких мер позволит избежать получения материнского капитала гражданами других государств, проживающими на территории России.
Помимо этого, в следующем году ожидается повышение материнского капитала и размера пособий по беременности и родам.
Также вводится новое правило, согласно которому женщина, воспитывающая ребёнка до 1,5 лет, в случае выхода на работу на полный рабочий день сохраняет за собой декретные выплаты.
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Соавтор поправок сенатор Елена Афанасьева отметила, что принятие таких мер позволит избежать получения материнского капитала гражданами других государств, проживающими на территории России.
Также вводится новое правило, согласно которому женщина, воспитывающая ребёнка до 1,5 лет, в случае выхода на работу на полный рабочий день сохраняет за собой декретные выплаты.
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Анастасия Чинкова