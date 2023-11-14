«Пить и худеть»: в России изобрели инновационное вино с жиросжигающими свойствами

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Российским ученым удалось создать уникальный винный продукт, который способствует снижению веса и повышению работоспособности. Редакция «Радио 1» расскажет, из чего изготовлено полезное вино и каким оно будет на вкус.
В России изготовили вино для похудения
Ученые Российского биотехнологического университета (Росбиотех) представили уникальный продукт собственного производства. Речь идет о винном напитке, который способствует снижению веса, повышению работоспособности и устойчивости к стрессу. Исследователи заверяют, что вкус напитка напоминает вермут. Крепость, аромат и вкус напитка полностью идентичны вину.
Из чего сделали вино для похудения
Ученые университета рассказали изданию «Газета.Ru» о составе вина и его полезных свойствах. Для производства продукта использовался гриб Eurotium cristatum. Были проведены исследования, результаты которых доказали, что экстракт гриба положительно влияет на человеческий организм.
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Продукт ускоряет обмен веществ, а его полезные свойства лучше усваиваются. Кроме того, Eurotium cristatum ускоряет процессы жиросжигания. Ферменты гриба способствуют укреплению иммунитета и оздоравливают желудок.
В Росбиотехе также назвали еще одно важное свойство грибного экстракта. Ученые выявили, что он повышает устойчивость к стрессам и работоспособность.
Кому подойдет вино для похудения
Кто разработал технологию приготовления вина для похудения
О разработке технологии по изготовлению винного напитка впервые сообщили в 2022 году.
В пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) заявили, что в России будет изготовлен винный напиток, который будет обладать жиросжигающими, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами, сообщало издание РИА Новости.
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Руководители проекта рассказали, что доля спирта и вкусовые свойства напитка будут аналогичны вину, однако он будет иметь преимущество за счет полезных веществ в своем составе.
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Анастасия Крестьянова