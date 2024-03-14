Минимум 16 бойцов спецназа пострадали из-за взрыва на тренировке в центре ФБР

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В Соединенных Штатах по меньшей мере 16 бойцов спецназа получили ранения в ходе тренировки в учебном центре ФБР в штате Калифорния, сообщает местный портал KTLA.
15 пострадавших были доставлены в местную больницу, один смог добраться туда сам. У 13 раненных наблюдается головокружение и звон в ушах, некоторые получили ранения в ноги и спины, о жертвах не сообщается.
Взрыв произошел, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные учения с саперами.
В настоящее время ФБР расследует все обстоятельства произошедшего.
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Ювелина Бернст