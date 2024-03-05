На учениях НАТО гусеничная машина переехала двух солдат, их реанимируют

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В Польше на учениях НАТО гусеничная машина переехала двоих военнослужащих. Как сообщает радиостанция RMF FM, все произошло в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском.
На место прибыли два вертолета скорой помощи, пострадавших реанимируют.
До этого генштаб Вооружённых сил Польши анонсировал национальные учения с участием ВС других государств Dragon-24. В министерстве отметили, что во время учений планируется проверить «взаимодействие и выполнение боевых задач» на суше, в воздухе и на море. Вместе с этим учебные военные операции также будут проводиться в киберпространстве.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на границе Украины и Польши вышла за пределы морали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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До этого генштаб Вооружённых сил Польши анонсировал национальные учения с участием ВС других государств Dragon-24. В министерстве отметили, что во время учений планируется проверить «взаимодействие и выполнение боевых задач» на суше, в воздухе и на море. Вместе с этим учебные военные операции также будут проводиться в киберпространстве.
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Алина Юрчак