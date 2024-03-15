Министр обороны Литвы подал в отставку

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушкаускас подал в отставку, сообщает LRT. В пресс-службе правительства подтвердили, что премьер-министр страны Ингрида Шимоните получила соответствующую просьбу.
Слухи об отставке министра появились накануне, после того, как журналист Эдмундас Якилайтис написал в соцсетях: «Спасибо Арвидасу Анушаускасу. Посмотрим, как поведет себя [глава комитета сейма по нацбезопасности] Лаурин Касчюнас».
По данным агентства, детали будут оглашены 18 марта. Причины отставки пока неизвестны.
Анушаускас занял пост министра обороны Литвы в декабре 2020 года. После начала военной операции России на Украине Литва стала активно помогать Киеву финансовой и военной помощью. В сентябре Анушаускас объявлял, что Вильнюс передаст украинской стороне вооружения на €500 млн, а также будет ремонтировать предназначенные для Украины танки.
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По данным агентства, детали будут оглашены 18 марта. Причины отставки пока неизвестны.
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Ювелина Бернст