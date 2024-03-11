В МИД Литвы заявили об отмене красных линий по отправке войск на Украину

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что сейчас самое время для обсуждений по вопросу отправки западных войск на Украину. Об этом он рассказал изданию Ouest France.
Глава МИД Литвы заявил, что поддерживает инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, который считает возможным отправить западные войск на Украину.
По его словам, в качестве срочных мер по поддержке Украины в конфликте с Россией необходимо отправить Киеву снаряды, а также войска для разных миссий. Глава литовского МИД подчеркнул, что Украина выдвинула четкие требования – ВСУ нуждаются в современном вооружении и дальнобойных ракетах. Это оружие позволит ВСУ занять более выгодные позиции, уверен Ландсбергис.
Он предупредил, что в случае успехов России на поле боя, Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы. И отметил, что Литва примет участие во всех коалициях, которые будут помогать Украине одержать победу в конфликте.
Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину.
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«Это правильное время для таких дискуссий. Начало переговоров позволит отбросить красные линии, которые мы сами для себя установили», — заявил Ландсбергис.
Он предупредил, что в случае успехов России на поле боя, Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы. И отметил, что Литва примет участие во всех коалициях, которые будут помогать Украине одержать победу в конфликте.
Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину.
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Элина Позднякова