Министр Подмосковья Швелидзе: Молодежь — наша гордость и будущее

Фото: Telegram-канал Кетеван Швелидзе
В Подмосковье проживает более двух миллионов молодых людей, каждый из которых уникален, со своими интересами и мировоззрением, написала в своем Telegram-канале министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Кетеван Швелидзе. По ее словам, всех их объединяет стремление к развитию и желание делать регион лучше.
Швелидзе отметила, что подмосковная молодежь отличается силой, искренностью и талантом, гордится своей страной, уважает историю и поддерживает современных героев.
Министр пожелала молодым людям не утрачивать свой энтузиазм и стремиться к самосовершенствованию на благо Родины, заверив, что всегда готовы оказать поддержку и помощь.
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«Ребята, вы делаете много добрых дел безвозмездно, у вас много идей и важных инициатив», — сказала она.
Министр пожелала молодым людям не утрачивать свой энтузиазм и стремиться к самосовершенствованию на благо Родины, заверив, что всегда готовы оказать поддержку и помощь.
«Сейчас самое время брать от жизни все. Смотрите во все глаза, наслаждайтесь молодостью, больше улыбайтесь, будьте счастливы. Вы — самые лучшие!» — заключила Швелидзе.Читайте также:
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Артем Кузьмин