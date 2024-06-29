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Министр Подмосковья Швелидзе: Молодежь — наша гордость и будущее

29 июня 2024, 14:56
Фото: Telegram-канал Кетеван Швелидзе

Фото: Telegram-канал Кетеван Швелидзе

В Подмосковье проживает более двух миллионов молодых людей, каждый из которых уникален, со своими интересами и мировоззрением, написала в своем Telegram-канале министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Кетеван Швелидзе. По ее словам, всех их объединяет стремление к развитию и желание делать регион лучше.
Швелидзе отметила, что подмосковная молодежь отличается силой, искренностью и талантом, гордится своей страной, уважает историю и поддерживает современных героев.

«Ребята, вы делаете много добрых дел безвозмездно, у вас много идей и важных инициатив», — сказала она.


Министр пожелала молодым людям не утрачивать свой энтузиазм и стремиться к самосовершенствованию на благо Родины, заверив, что всегда готовы оказать поддержку и помощь.

«Сейчас самое время брать от жизни все. Смотрите во все глаза, наслаждайтесь молодостью, больше улыбайтесь, будьте счастливы. Вы — самые лучшие!» — заключила Швелидзе.
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#екатерина швелидзе
Глава СК Бастрыкин потребовал срочно запретить никаб
29 июня 2024, 14:15

Фото: сайт Кремля

Ношение никаба в России нужно в срочном порядке запретить. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин, приводит его слова РБК.
Он также обратил внимание на то, что ношение никаба запрещено в мусульманских странах, при этом в России никакой запрещающей меры нет.

Глава ведомства добавил, что поведение приезжих в Россию людей нужно регулировать, в том числе принятием новых законов.

Против ношения традиционного арабского одеяния в России ранее высказался глава Дагестана Сергей Меликов, который напомнил, что этот вид одежды не является частью традиции народов Кавказа.

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Огромные осы: сколии-гиганты замечены в Подмосковье
29 июня 2024, 13:06

Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов

На территории Подмосковья замечены осы-гиганты — сколии, данное насекомое является одним из крупнейших в РФ. Об этом информирует пресс-служба областного Минэкологии.
Уточняется, что сколии-гиганты впервые были обнаружены в 2018 году в городском округе Луховицы. По словам министра экологии и природопользования региона Тихона Фирсова, их также регулярно находили и в последующие годы.

Он отметил, что сколия-гигант — это кандидат на включение в Красную книгу Московской области. Это насекомое в несколько раз крупнее обычных ос.

Примечательно, что сколии не представляют опасности для человека, поскольку их яд в несколько раз слабее обычной осы.

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#подмосковье
#луховицы
#яд
#насекомые
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Сочные и вкусные: Классический рецепт приготовления домашних котлет
29 июня 2024, 12:45

Фото: iStock/Tatiana Volgutova

Котлеты являются одним из самых любимых и привычных блюд нашего повседневного рациона. Сделать котлеты не очень сложно, но, чтобы они получились очень сочными, с хрустящей корочкой, такими, рецепт которых у вас будут спрашивать все родственники и знакомые, необходимо следовать этому простому рецепту.
О том, как сделать котлеты сочными и какие важные секреты необходимо знать для их приготовления, расскажет редакция «Радио 1».

Какие ингредиенты необходимы для котлет


На 4 порции понадобится:

Фарш мясной — 700 грамм;
Белый хлеб — 300 грамм;
Молоко — 1 стакан;
Лук — 3 средние шт.;
Панировочные сухари — 150 грамм;
Соль — по вкусу;
Специи сухие — по вкусу;
Растительное масло (для жарки) — 50 грамм.

Как приготовить котлеты на сковороде


1. Подготовьте необходимые ингредиенты. Фарш можно использовать из любого мяса или смешать несколько видов. Выложите фарш в глубокую миску.
2. Лук очистите от шелухи и промойте в холодной воде. Разрежьте лук на несколько частей так, чтобы они с легкостью прошли в мясорубку. Пропустите очищенный лук через мясорубку и добавьте его в миску к фаршу.
3. Белый хлеб залейте молоком и оставьте его пропитываться. Затем отожмите хлеб от молока и тоже пропустите через мясорубку.
4. Добавьте измельченный хлеб в миску к фаршу. Добавьте соль и специи по вкусу. Всю массу хорошо перемешайте. Масса должна стать однородной.
5. Готовую котлетную массу отбейте. Для этого поднимайте немного массы и кидайте в чашу. Котлетная масса не должна быть слишком жидкой, при отбивании она станет более однородной и вязкой. Эта нехитрая процедура сделает готовые котлеты мягкими и нежными, при этом они будут достаточно плотными, чтобы не разваливаться при жарке.
6. В отдельную тарелку насыпьте немного панировочных сухарей. Руками возьмите немного котлетной массы, сформируйте котлету и обваляйте её в панировочных сухарях.
7. В антипригарную сковороду налейте немного растительного масла и разогрейте её до горячего состояния. Выложите сформированные котлеты и обжаривайте их на среднем огне 2-3 минуты до золотистого цвета.
8. Затем котлеты переверните и обжарьте также с другой стороны. Готовые котлеты снимите со сковороды. Подавайте их с любым гарниром. Приятного аппетита!

Несколько важных секретов для приготовления отличных котлет


  • Проще сделать котлеты из фарша, приготовленного в магазине. Однако гораздо более эффективно сделать фарш самостоятельно, тем более что с появлением в нашей жизни электрических мясорубок это стало не так трудозатратно.
  • Стандартный фарш для котлет состоит из 60% говядины и 40% свинины.
  • Не полагайтесь на свое чувство времени, лучше ставить таймер, иначе можно забыть про котлеты под крышкой и пережарить их. Даже если засекаете время, можно легко запутаться и забыть, сколько времени было, когда вы перевернули котлеты.
  • Перед тем как выложить котлеты на сковороду, ее нужно хорошо разогреть, а потом налить масла и еще прогреть, чтобы масло тоже было горячим.

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В Химках выпускникам школы-интерната «Кадетский корпус» вручили аттестаты 
29 июня 2024, 11:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках прошел выпускной вечер для одиннадцатиклассников школы-интерната «Кадетский корпус». Выпускников поздравили родители, друзья и учителя. С приветственными словами выступили представители Следственного комитета России, протоиерей Андрей (Гахов) и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
«Для нас большая честь поздравить выпускников, достигших высоких результатов в учебе. Вы наша гордость и будущее. Не забывайте принципы, которые вам привили педагоги и родители», - отметил Сергей Малиновский.
Мероприятие завершилось вокальными и танцевальными номерами. Директор школы-интерната Людмила Суслова пожелала выпускникам верить в себя, стремиться к целям и помнить учителей.

Сергей Малиновский напомнил, что первый кадетский класс на базе школы-интерната был создан в 2009 году по инициативе Александра Бастрыкина. Сейчас здесь обучаются более 250 воспитанников.

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#педагоги
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Бриг под алыми парусами прошел по Неве на празднике выпускников в Петербурге
29 июня 2024, 07:49

Фото: iStock/David_Bokuchava

Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.
Шествие брига стало завершением традиционного праздника «Алые паруса». Корабль проплыл мимо Троицкого и Дворцового мостов вдоль Дворцовой площади.

Шоу сопровождалось салютами. Перед проходом брига «Россия» состоялся концерт на Дворцовой площади. В число участников вошли IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу и другие звезды.

Напомним, шоу традиционно проводится в конце июня после сдачи выпускниками всех экзаменов. На организацию праздника «Алые паруса» в этом году из бюджета Санкт-Петербурга было выделено 34,9 млн рублей. В 2024 году путь судна стал длиннее.

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#путин
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Воробьев исключил строительство концертного зала на месте «Крокуса»
Губернатор Воробьев: концертного зала на месте «Крокуса» больше не будет
29 июня 2024, 07:08

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что концертный зал на месте сгоревшего в результате теракта «Крокус Сити Холла» восстанавливать не будут. Об этом сообщает РИА Новости.
В марте текущего года компания-владелец «Крокус Сити Холла» пообещала восстановить объект после теракта, однако позже глава Московской области не исключил, что на месте «Крокуса» может быть построен памятный сквер.

Ранее глава республики Сергей Меликов заявил, что координация деятельности боевиков, которые принимали участие в терактах в Дагестане, была более глубокой, чем при нападении на «Крокус Сити Холл». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#теракт
#крокус сити холл
#андрей воробьёв
#строительство
#подмосковье
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Очередь в детский сад: как в нее встать и как проверить
29 июня 2024, 05:58

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

2024 ​год объявлен ​Годом семьи в России. Государство делает особый упор ​в вопросе поддержки воспитания детей, чему способствуют и детские сады. Подробнее о том, как записать ребенка в детский сад, в материале «Радио 1».

Обстановка с записью в детский сад в 2024 году

И что предлагают улучшить.
По словам Владимира Путина, на данный момент проблемы детсадовских мест полностью решена в 64 регионах России. Вместе субъекты Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов до сих сталкиваются с проблемой недостатка мест, для решения которых начиная с 2025 года начнется финансирование детсадовских учреждений из федерального бюджета.

Когда нужно вставать в очередь в детский сад

Постановка ребенка в детский сад предполагает, что чем раньше – тем лучше. По закону это можно сделать почти сразу после появления малыша на свет, как только он получит свидетельство о рождении.

С какого возраста ребенка, в какое время года лучше

В 1-1,5 года можно отдать малыша в ясли. Тем не менее специалисты рекомендуют делать в это в крайнем случае, так как маленькие дети нуждаются в постоянном контакте с мамой. Возраст, когда психика подготовлена к посещению детского сада – три года. Поэтому рекомендуется отдавать ребенка в данном возрасте и, что важно, в последний месяц лета, что позволит плавно войти в осеннее межсезонье и снизить риск заболеваний.

Как встать в очередь в детский сад в 2024 году

Порядок постановки в очередь регулируется местным законодательством, но есть и универсальные способы записи ребенка в детский сад.

Обратиться напрямую в детский сад

Заявление можно составить на приеме у заведующей, дополнив его пакетом необходимых документов. На руки родители получают талон, который подтверждает постановку на учет. Раз в год, весной, необходимо посещать детский сад для подтверждения того, что место все еще необходимо.

Через МФЦ

Требуется прийти в отделение, получить талон электронной очереди и дождаться приема. После нужно заполнить бланк заявления и приложить к нему пакет документов. Заявление получит индивидуальный номер для отслеживания в очереди.

С помощью госуслуг

На главной странице нужно выбрать раздел «Дети. Образование», после – услугу «Запись в детский сад» и заполнить заявление. В нем укажите дату, когда желаете отправить ребенка в детский сад, предпочтения по группе и график пребывания. Также можно выбрать несколько подходящих детских садов. После регистрации заявки и подтверждения указанных данных в личный кабинет будет отправлено уведомление о регистрации. Оно включает в том числе индивидуальный номер для отслеживания заявки.

Перечень документов для записи в детсад

Независимо от способа подачи заявления – лично или через портал «Госуслуги» – необходимы следующие документы:
1. Паспорт или иной документ, подтверждающий личность родителя или законного представителя.
2. Свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий личность ребенка.
3. Документ, подтверждающий место жительства ребенка (так, например, может помочь справка с места жительства или свидетельство о регистрации).
4. Документов, подтверждающие право на льготы при зачислении в детский сад.

Как проверить очередь в детский сад

Для проверки очередь в детский сад необходимо:
1. Зайти на портал «Госуслуги».
2. На главной странице в разделе «Сервисы» найти «Проверка заявления в детский сад».
3. Нажать «Проверить».
Далее потребуется выьбрать способ проверки – по СНИЛС ребенка или родителя или по персональным данным ребенка – и ввести информацию для проверки статуса очереди.

Кто имеет право попасть в детский сад без очереди

Внеочередным правом на зачисление в детский сад обладают дети:
1. Прокуроров.
2. Судей.
3. Чернобыльцев.
4. Сотрудников Следственного комитета (СК) РФ.
5. Граждан из подразделений особого риска.
6. Погибших участников боевых действий на Украине.

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#заявление
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Суд признал побегом участие фигуранта уголовного дела в СВО
Суд в Москве заочно арестовал фигуранта уголовного дела, отправившегося на СВО
29 июня 2024, 04:57

Фото: iStock/Zolnierek

Таганский районный суд Москвы признал как побег отправку мужчины в зону проведения специальной военной операции (СВО). Прецедент был создан делом Андрея Кочанова, касающегося бывших руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) ​«Омега групп», сообщается «Ъ».
По данным издания, судебный процесс над мужчиной и другими девятью обвиняемыми продолжается более года. Кочанов, который по решению суда находился под домашним арестом, должен был отправиться в Ростов-на-Дону, подписать контракт с Министерством обороны России и отправиться в зону боевых действий.

Однако суд счел это неубедительным. Андрея Кочанова потребовали заочно арестовать и направить в СИЗО.

Уточняется, что в случае судебных прений в соответствии с действующим законодательством, могут заключить контракт с МО РФ и уехать на СВОЙ только подследственные или уже осужденные лица.

Ранее сообщалось, что в Абакане суд приговорил военнослужащего к пяти годам лишения свободы за уклонение от службы.

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#ростовская область
#минобороны рф
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Астроном Вибе прокомментировал результаты исследования астероида американским аппаратом
28 июня 2024, 22:08

Фото: iStock / buradaki

В астероиде Бенну, который исследовал американский космический аппарат, найдены соединения фосфора, которые могут образовываться в водной среде. Это говорит о том, что либо сам астероид, либо его часть контактировала с жидкой водой.
Такое мнение высказал завотделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Ранее сообщалось, что исследование образцов с астероида, собранных в ходе миссии OSIRIS-REx, показало наличие фосфата магния-натрия – вещества, которое на Земле встречается в минералах, геологических образованиях и живых организмах. Это открытие стало неожиданностью для учёных NASA.

По мнению исследователей, наличие фосфата магния-натрия говорит о том, что Бенну мог отколоться от планеты или луны, покрытой океаном. Кроме того, исследование подтвердило, что астероид богат углеродом, азотом и органическими соединениями, которые являются необходимыми компонентами жизни.
«В данном случае речь о происхождении жизни не идёт. Это постепенное исследование различных химических соединений, которые могут быть связаны с жизнью, и того, как они распределены по Солнечной системе, как они там эволюционируют», – пояснил Вибе в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он назвал результат миссии интересным, но не согласился с тем, что он открывает перед человечеством новые горизонты. Ничего принципиально нового мы не узнали, пояснил учёный.

Более подробно об этом исследовании читайте на сайте.

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