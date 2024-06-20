Подмосковная молодёжь может принять участие в военно-исторической экспедиции

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На территории деревни Цветовки Барятинского района Калужской области запланировано проведение II второго этапа Международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». Об этом сообщила пресс-служба Роспатриота.
В экспедиции смогут принять участие более 540 граждан России. Среди них будут руководители и активисты «Поискового движения России», представители государственных структур и общественных организаций, связанных с поисковой деятельностью и патриотическим воспитанием молодёжи.
Регистрация для участия в экспедиции доступна в личном кабинете пользователя на сайте «Молодежь России». Срок регистрации — с 10 июня по 19 июля 2024 года. Регистрация заканчивается в 12:00 по московскому времени.
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«Экспедиция включена в план подготовки и проведения экспедиций по поиску останков воинов, погибших при защите Отечества. Она будет организована Министерством обороны Российской Федерации в 2024 году. В рамках экспедиции планируется провести для молодых поисковиков просветительскую программу «Школа поисковика». В её рамках будут организованы обучающие полевые выезды, лекции по военной археологии и другие мероприятия», — поделились в пресс-службе.
Регистрация для участия в экспедиции доступна в личном кабинете пользователя на сайте «Молодежь России». Срок регистрации — с 10 июня по 19 июля 2024 года. Регистрация заканчивается в 12:00 по московскому времени.
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Мира Полтева