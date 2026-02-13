Достижения.рф

Порномодель опубликовала видео после секса в самолете

Фото: iStock/samuel foster

Порномодель Лили Филлипс попала в заголовки новостей после инцидента на борту самолета. Во время полета во Францию она решила провести время с ютубером Винсом Янноне и записать необычное видео. Об этом пишет издание The Tab.



Филлипс планировала покататься на горных лыжах, но поездка стала еще более запоминающейся. Во время полета пара обсудила возможность заняться сексом в туалете.

«Как-нибудь справимся», — уверенно заявила Лили, прежде чем скрыться в небольшой кабине.

Согласно их видео в TikTok, весь самолет знал о происходящем. Янноне поделился, что этот рейс стал одним из лучших в его жизни. После возвращения на свои места они столкнулись с любопытными взглядами пассажиров и бортпроводников.
Дарья Осипова

