Порномодель опубликовала видео после секса в самолете

13 февраля 2026, 08:44

Фото: iStock/samuel foster

Порномодель Лили Филлипс попала в заголовки новостей после инцидента на борту самолета. Во время полета во Францию она решила провести время с ютубером Винсом Янноне и записать необычное видео. Об этом пишет издание The Tab.





Филлипс планировала покататься на горных лыжах, но поездка стала еще более запоминающейся. Во время полета пара обсудила возможность заняться сексом в туалете.





«Как-нибудь справимся», — уверенно заявила Лили, прежде чем скрыться в небольшой кабине.