Порномодель опубликовала видео после секса в самолете
Порномодель Лили Филлипс попала в заголовки новостей после инцидента на борту самолета. Во время полета во Францию она решила провести время с ютубером Винсом Янноне и записать необычное видео. Об этом пишет издание The Tab.
Филлипс планировала покататься на горных лыжах, но поездка стала еще более запоминающейся. Во время полета пара обсудила возможность заняться сексом в туалете.
«Как-нибудь справимся», — уверенно заявила Лили, прежде чем скрыться в небольшой кабине.
Согласно их видео в TikTok, весь самолет знал о происходящем. Янноне поделился, что этот рейс стал одним из лучших в его жизни. После возвращения на свои места они столкнулись с любопытными взглядами пассажиров и бортпроводников.