На Сахалине скорая с пациенткой опрокинулась после удара внедорожника
В Южно-Сахалинске на одном из перекрёстков внедорожник Lexus не пропустил автомобиль скорой помощи и стал виновником серьёзного ДТП. Подробности сообщает Telegram-канал «Readovka».
Спецтранспорт ехал с включённым проблесковым маячком. Иномарка врезалась в бок служебной машины, и та опрокинулась на проезжую часть. В салоне кареты медики везли пациентку. При столкновении женщина получила травмы головы. О состоянии водителя и фельдшеров информация ещё не поступала.
Сообщается, что удар пришёлся в левый борт. На текущий момент сотрудники экстренных служб находятся на месте происшествия. Они выясняют все детали случившегося и устанавливают степень тяжести вреда здоровью пострадавшей.
