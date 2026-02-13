На Сахалине скорая с пациенткой опрокинулась после удара внедорожника

13 февраля 2026, 08:07

В Южно-Сахалинске скорая помощь опрокинулась после столкновения с Lexus

Фото: медиасток.рф

В Южно-Сахалинске на одном из перекрёстков внедорожник Lexus не пропустил автомобиль скорой помощи и стал виновником серьёзного ДТП. Подробности сообщает Telegram-канал «Readovka».