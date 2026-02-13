Жертва десятков изнасилований, организованных мужем, решила навестить его в тюрьме

13 февраля 2026, 08:21

Жена «авиньонского монстра» из Франции пообещала навестить его в тюрьме

Фото: iStock/Favor_of_God

72-летняя Жизель Пелико, изнасилованная десятками незнакомцев с позволения собственного мужа, заявила о намерении встретиться с ним в тюрьме. Об этом сообщает телеканал CNN.