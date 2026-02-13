Жертва десятков изнасилований, организованных мужем, решила навестить его в тюрьме
72-летняя Жизель Пелико, изнасилованная десятками незнакомцев с позволения собственного мужа, заявила о намерении встретиться с ним в тюрьме. Об этом сообщает телеканал CNN.
В своем первом интервью после громкого процесса экс-жена «авиньонского монстра» призналась, что до сих пор не может найти ответ на вопрос, зачем он организовал эту многолетнюю систему насилия. Женщина вспомнила момент, когда полицейские показали ей кадры с изнасилованиями — ее первой реакцией было отрицание.
Также жертва Доминика Пелико рассказала, что замечала тревожные знаки еще во время брака, однако предпочитала игнорировать их. Например, однажды тот расплакался, когда она прямо спросила, не подсыпает ли он ей что-то в еду.
Спустя год после вынесения приговора француженка решила лично навестить бывшего супруга. Она считает, что беседа с ним станет частью ее «исцеления», и хочет сохранить в памяти лишь счастливые моменты их 50-летнего брака. При этом она признает, что отношения с детьми после скандала остаются сложными — дочь лишь недавно начала обсуждать с ней случившееся.
Жизель также поделилась, что два года назад она встретила новую любовь — мужчину по имени Жан-Лу. И эта внезапная встреча, по ее словам, изменила ее жизнь.
Читайте также: