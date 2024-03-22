Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни

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Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются, сообщило Минкультуры.
В ведомстве также выразили слова поддержки и соболезнование семьям погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Согласно предварительным данным, вооруженные боевики расстреляли около 40 человек, более 200 получили ранения.
В настоящее время сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Для ликвидации пожара в концертном зале задействованы вертолеты.
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Анастасия Хохлова