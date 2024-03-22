Мурашко и Голикова прибыли в центр медицины катастроф

Фото: сайт Кремля
Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в Федеральный центр медицины катастроф, сообщает Минздрав.
Мурашко и Голикова координируют оказание медпомощи пострадавшим при теракте.
По информации ведомства, медслужбы готовы к оказанию пострадавшим помощи, все медикаменты есть. На месте трагедии работают более 70 бригад скорой и службы медицины катастроф.
Для ликвидации пожара задействованы вертолеты.
По предварительным данным в результате теракта в здании «Крокус Сити Холла» более 100 человек получили ранения, 40 погибли. В здании продолжает бушевать пожар. МЧС принимают все меры по его ликвидации.
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По информации ведомства, медслужбы готовы к оказанию пострадавшим помощи, все медикаменты есть. На месте трагедии работают более 70 бригад скорой и службы медицины катастроф.
По предварительным данным в результате теракта в здании «Крокус Сити Холла» более 100 человек получили ранения, 40 погибли. В здании продолжает бушевать пожар. МЧС принимают все меры по его ликвидации.
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Анастасия Хохлова